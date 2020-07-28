تقيمه دائرة ثقافة وفنون الشباب

سمير خليل

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان كوفيد ١٩ السينمائي للافلام القصيرة اون لاين الذي تقيمه دائرة ثقافة وفنون الشباب – قسم السينما والمسرح برعاية وزير الشباب والرياضة الاستاذ عدنان درجال بالتعاون مع مؤسسة سنتر فن ومؤسسة الباسقة للتنمية والثقافة والفنون، يستمر المهرجان لبعد غد الثلاثين من الشهر الجاري، عن فكرة المهرجان يقول الفنان الدكتور محمد عمر مسؤول السينما والمسرح في دائرة ثقافة وفنون الشباب:

” فكرة المهرجان تدور حوال الاليات الممكنة لاسناد جدارالصد الاول والجيش الابيض والقوات الامنية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتقوية واسناد المجتمع بصيغ درامية فاعلة تعطي للوافر السينمائي التصدر الاعلامي للمنظومة الخطابية في الحث والتوجيه المستمر لازالة الغشاوة التى تقزم النظام الحياتي والاتيان ببديل موضوعي متجانس واعطاء الامل برفد المنظومة الانسانية بموشور انساني راسخ لديمومة الحياة”.ويضيف ” تشارك في المهرجان افلام من دول عربية هي الجزائر ومصر وسوريا وتونس بالاضافة الى العراق بمحافظاته المتعددة، اضافة الى محاضرات اون لاين سيلقيها المخرج علاء نصر ومحاورها علاقة الممثل بالسينما في زمن كورونا، ووصل الى المهرجان اكثر من ٢٦ فيلما واختارت لجنة الفرز ١٦ منها لتوافر عناصر السينما الدرامية والتقنية وخصوصا في مجال الصياغات الحية لعنصر تنظيم ودعم الفكرة”.

وعن شروط المسابقة قال “ان يكون مضمون الافلام انسانيا يدفع باتجاه الارشاد التوعوي لظاهرة كبح الوباء، وان يعمل الفيلم على اسناد السلوك المجتمعي بالالتزام بالارشادات الصحية العامة (خليك بالبيت)، وان تشتمل الافلام المشاركة على مضامين تساند الفعل المجتمعي لظاهرة حظر التجوال وعملية صياغة الظاهرة بنحو مباشر لتقليل حجم الخسائر، وان يساند الموقف العام لظاهرة البطولة الجماعية للجيش الابيض بالوجود في حاجزالصد الاول وكذلك الاسناد الحضاري للقوات الامنية، اما جوائز المهرجان فهي :جائزة لجنة التحكيم وجائزة الاخراج وجائزة افضل سيناريو وجائزة افضل ثيمة رئيسة وجائزة التقنيات الصوتية وجائزة افضل مونتاج وجائزة افضل عمل متكامل وجائزة افضل ممثل وافضل ممثلة”.

جدير بالذكر ان لجنة فرز ومشاهدة الافلام تألفت من: المخرج حسن العزاوي رئيسا وعضوية الكاتب محمد الشمري والفنان علي القريشي، اما لجنة التحكيم فتألفت من المخرج الكاتب صباح رحيمة رئيسا وعضوية الدكتور سالم شاهين والدكتور حسين عبد العزيز والمخرج سردار زنكنة والكاتبة نجاح ابراهيم.