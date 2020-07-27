تواصل أعمال التشطيب والإنهاءات في ملعب الميناء الأولمبي

«الشباب والرياضة» تؤكد ان درجال لديه مستشارين إثنين فقط

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

تتواصل اعمال الانهاءات والتشطيب في ملعب الميناء الأولمبي سعة 30 الفمتفرج، إذ وصلت الى مراحل متقدمة واضحة للعيان صوب اكتمال الصرح الرياضي الكبير في مدينة البصرة ، عقب اعادة العمل اليه مرة اخرى وتواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الدائرة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع ، و اطلاعه على أحدث التقارير الفنية من مكتب المهندس المقيم.

وتضمن التقرير الذي لخص الأسبوع الأخير من العمل احدث الاضافات وابرزها استمرار أعمال الميكانيك والصحيات مع اكمال جميع المنهولات المطرية الرابطة بين مرافق المشروع وتسليك كيبلات بأقطار مختلفة، وكذلك اعمال صب slab on grad لبناية الخدمات المخصصة للحمامات العامة مجاور الملعب ،والبدء بأعمال الاسس لبناية الخدمات الثانية المحيطة بالملعب، فضلاً عن استيراد مواد الواجهة الخاصة بقطاع الـ vip نوع بورسلان ميكانيك واستمرار اعمال تركيب الواح البوردكس مع اللبخ في نفس المنطقة. واستمرار أعمال إنهاءات وتشطيب السقوف بمادة سد المسامات مع تثبيت الحمالات الكبيرة فوق المدرجات لسحب كابلات الضغط والتحميل وفي الداخل تمت المباشرة بأعمال حدادة ابواب الغرف في الملعب فضلا عن اعمال الصب الارضي ( سكربد ) مختلف الارتفاعات والتهيئة لصبغها بمادة الايبوكسي.

وفي سياق اخر، رجح وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، عودة العمل في مشروع ملعب الزوراء خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان عن مكتب درجال ، أن «وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، تفقد ملعب الزوراء الرياضي وبحث اهم اسباب ومعرقلات توقف العمل خلال المدة الماضية ومنها جائحة كورونا وعدم وصول بعض المعدات الضرورية التي ادت الى توقف العمل طيلة الزمن المنصرم».

وبين الوزير درجال، وفقاً للبيان، ان «جميع الظروف يمكن التغلب عليها على الرغم من صعوبتها، والاهم ارتفاع وتيرة العمل بعد وصول الملعب الى مراحل متقدمة جداً يجب ألا تهمل»، مشيراً الى انه «سيتخذ التدابير اللازمة مع الجهات الحكومية لتسهيل العمل وانسيابيته متوقعا ان تعاود الملاكات الهندسية والفنية عملها هذا الأسبوع».

من جانب اخر، أكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة ، ان وزير الشباب والرياضة لديه مستشارين إثنين فقط أحدهما للرياضة هو الدكتور حسن علي كريم وثانيهما للشباب هو الدكتور علي سلمان ونفى تعيين أي شخصية بصفة مستشار بكافة اختصاصات الوزارة.

وقال في تصريح لقسم الاعلام والاتصال الحكومي ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا اخباراً لبعض الشخصيات كونهم يعملون بصفة مستشار لوزير الشباب والرياضة نافياً بشكل قاطع تلك الأنباء جملة وتفصيلا. منوهاً ان كل من يدعي تعيينه بصفة مستشار غير المستشارين الرسميين المشار إليهما في تخصصي الشباب والرياضة يتحمل كافة الاجراءات القانونية جراءذلك ، داعيا الى ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الاشخاص الذين يدعون ذلك، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها و يمر بها الجميع في وطننا العزيز، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ شبابنا ورياضيينا وجميع ابناء شعبنا ويجنبهم كل سوء.

إلى ذلك، نفت وزارة الشباب والرياضة الأنباء التي تحدثت عن اتخاذ إجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية ، داعية الجميع الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الأنباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بـ صلة.

وفي الوقت نفسه فإن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى الشفافية مع ما نشر عبر وسائل الإعلام بشأن مشروع ملعب النجف الدولي وتم تشكيل لجنةتحقيقية للاطلاع على ما يحصل وتقييمه ولن يتم اتخاذ أي اجراء إلا عقب انتهاء عملها ومعرفة توصياتها بشأن ذلك.