  • الإثنين , 27 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • بشار رسن يتوج بلقب الدوري الإيراني للمرة الثالثة توالياً

بشار رسن يتوج بلقب الدوري الإيراني للمرة الثالثة توالياً

رياضة
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متابعة الصباح الجديد:
توج فريق بيرسبلويس، بلقب الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.. ونجح بيرسبوليس بحسم لقب البطولة بعدما تغلب على مضيفه نفط مسجد سليمان بنتيجة 2-1 ضمن لقاءات الأسبوع السادس والعشرين من البطولة.
وسجل هدفي بيرسبوليس كل من علي بور في الدقيقة 39 ومهدي ابدي في الدقيقة 58، فيما جاء هدف نفط مسجد عن طريق اللاعب حسين ابراهيمي في الدقيقة 71.وشارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن اساسياً في المباراة وقدم اداءً كبيراً كعادته، ليتوج مع فريقه للمرة الثالثة على التوالي.
ويعد هذا الموسم هو الثالث لرسن مع الفريق، حيث من المؤمل ان يحسم رسن مصيره مع بيرسبوليس خلال الأيام القليلة المقبلة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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