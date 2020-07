” سفينة برمودا ” تُبحر من جديد

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت Netflix أن الموسم الثالث من مسلسل “سفينة برمودا” أو High Seas سيُعرض في السابع من آب وسنكتشف حينها مؤامرات وشخصيات وأسرارًا جديدةً.

فريق التمثيل بقيادة “إيفانا باكيرو” (الفائزة بجائزة “غويا” لأفضل ممثلة واعدة في “متاهة بان” و Demonios tus Ojos و Feedback)، و “أليخاندرا أونيفا” (The Secret of Puente Viejo)، وبمشاركة الوجوه الجديدة مثل “ماركو بيغوسي” (Sangue Bom و Boogie Oogie) و”نيكولاس فرانتيلا” (Aliados و Las Estrellas)، حيث يمثّلان دورًا مهمًا في حلّ اللغز الجديد على متن السفينة، وتشارك في المسلسل أيضًا وجوهٌ مألوفة ستلعب دورًا أساسيًّا في تطوير حبكة القصة، مثل “جون كورتاجارينا” (Pieles و La Verdad)و “خوسيه ساكريستان” (Asignatura Pendiente و Velvet) و”إلوي أثورين” (Gran Hotel و Apaches)و “بيغونيا فارغاس” (Malasaña 32 و “باكيتا سالاس”) و “إدواردو بلانكو” (Son of the Bride و Kamikaze).

يتألّف الموسم الجديد من مسلسل “سفينة برمودا” من ستّ حلقات، وهو من إنتاج شركة Bambú Producciones لـ Netflix، ومن تأليف “رامون كامبوس” و”خيما ر. نيرا”، ومن إخراج “لينو سكاليرا” و”فيديريكو آنترمن”، وتولّت “خيما ر. نيرا” كذلك مهمة الإنتاج التَّنفيذي.