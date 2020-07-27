نادين نجيم تعتزل الرجال وتكشف عن أقوى أسلحتها في الحياة

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها وجمهورها عبر منصة تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام صورة جديدة ظهرت بها باطلالة متميزة رفقة أبنائها من طليقها المهندس هادي الأسمر جيوفاني وهافن واصفة اياهم بأقوى أسلحتها في الحياة

وعلقت نجيم على صورتها رفقة ولديها بالقول :

“حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي ”

وانهالت التعليقات من جمهور نجيم الذي أثنى على اطلالة الفنانة المتميزة رفقة ولديها وتركوا العديد من عبارات الغزل بجمال ولديها والشبه الكبير بينها وبين ابنتها

ولم يؤثر الطلاق الحاصل بين النجمة اللبنانية وزوجها الاسبق لاعب البوكر الشهير على علاقتها بولديها بل على العكس زادت نجيم من وقتها المخصص لأطفالها بشكل ملحوظ في خضم الانشغالات بالتصوير وضيق الوقت ولاحظ الجمهور ذلك في الاطلالات المتكررة لنجيم رفقة ولديها في هذا الصيف

والجدير بالذكر ان نجيم كانت قد شرحت أسباب رفضها للهمل في مسلسل الهيبة بجزئه الثاني رفقة جبل شيخ الجبل تيم حسن وعزت ذلك الى تحجيم البطولة النسائية وهو الأمر الذي لا يناسب قيمتها ومكانتها الفنية

ويشار الى ان نيج كانت قد غابت عن موسم مسلسلات رمضان 2020 بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي تسببت بنقص تصوير

مشاهد مسلسلها عشؤين عشرين رفقة النجم السوري قصي خولي وأنهى فريق العمل التصوير منذ مدة وعبر صادق الثباح عنامتنانه لكادر العمل كاشفا عن عرض المسلسل في موسم رمضان 2021.