ليوث الرافدين يباشرون التدريبات استعدادا لكأس آسيا

دوري الكرة الممتاز يبدأ في 18 أيلول

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصل منتخب العراق للشباب، على الضوء الأخضر للتجمع وبدء تدريباته في العاصمة بغداد، استعداد لكأس آسيا تحت 19 عاما، بعد جهود كبيرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي.

وخاطب النائب حسن الكعبي، خلية الأزمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد من أجل التحضير لبطولة آسيا، قبل الدخول في معسكر خارجي الشهر المقبل. وستعود تدريبات أسود الرافدين مع تطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين، وكذلك سيحصل المنتخب الأول على الضوء الأخضر لعودة تدريباته في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة.

ويستعد المنتخب الأول لخوض معركة كبيرة في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.وقدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، شكرها وتقديرها إلى النائب حسن الكعبي، لجهوده الكبيرة في عودة التدريبات الجماعية للمنتخبات الوطنية خلال الأيام المقبلة.

والتقى نائب رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور شامل كامل، الجهاز الفني والاداري واللاعبين لمنتخب الشباب، وذلك قبل التحضير الفعلي لنهائيات آسيا للشباب والذي من المؤمل أن يبدأ خلال الشهر المقبل.

ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن بُعد، بعد رفض خلية الازمة الحكومية أن يتجمع المنتخب فعلياً في العاصمة بغداد، بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما تم تزويد اللاعبين بمنهاج تدريبي خاص يتم تطبيقه بعيداً عن التجمعات للحفاظ على سلامتهم.

وتحدث الدكتور شامل كامل مع اللاعبين عبر الدائرة الاكترونية “ZOOM”، وحثهم على تقديم الأفضل في الفترة المقبلة، خصوصا بالاستحقاق القاري الكبير في نهائيات آسيا للشباب والتي ستقام في أوزبكستان بالرابع عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

مؤكداً حرص الهيأة التطبيعية على تقديم أشكال الدعم كافة للمنتخب الشبابي قبل التوجه إلى البطولة.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة الفنية والتطوير للهيأة التطبيعية، داود العزاوي، والذي تحدث عن نقاط مهمة في التدريب، فيما أشار منسق اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور حيدر عبد القادر، الى الحلول المهمة لإجراء المعسكرات في ظل الظروف الحالية، وكيفية توفير اجواء مثالية للمنتخب خلال الأيام المقبلة.

وحددت اللجنة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق الدوري الممتاز، للموسم المقبل 2020-2021. وقال مصدر من داخل لجنة المسابقات: “تم تحديد يوم 18 أيلول المقبل موعدا نهائيا لانطلاق الدوري“.وفسر سبب اختيار هذا الموعد قائلا: “ذلك التوقيت سيتزامن مع انطلاقة أغلب دوريات العالم“.

ولفت إلى أن غلق سوق الانتقالات الصيفية “سيكون مطلع شهر أيلول المقبل“.وبيّن أن مواعيد الدوري ستكون ثابتة ولا تقبل التأجيل أثناء المنافسات.وتابع: “أخذت لجنة المسابقات في الاعتبار مشاركات المنتخب الوطني والأندية في البطولات الخارجية، وستطرح الروزنامة خلال القرعة التي ستجرى الشهر المقبل بمقر الاتحاد“.وأشار إلى أن مواعيد انطلاق دوري الدرجة الأولى وكذلك دوري الشاب أيضا سيتم الإعلان عنهما “ليتسنى للأندية التحضير المناسبة للمشاركة في البطولات“.

يشار إلى أن الهيئة التطبيعية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الدوري سينطلق مطلع أيلول، لكنها ومع الأحداث المتسارعة لجائحة كورونا، عدلت الموعد.