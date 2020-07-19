الصباح الجديد ــــــ متابعة:

أعلنت مجلة الدراويش ، اطلاق مسابقة ” النفري ” للشعراء الشباب بدورتها الأولى.

وأكد رئيس تحرير مجلة الدراويش الشاعر هلال كوتا ، على سعي المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة الى الاهتمام بشريحة الشعراء الشباب ولخلق مناخ للتنافس الحر والنزيه لإبداعهم..

وقال كوتا : إن “تنظيم مسابقة النفري للشعراء الشباب من ايمان المجلة بالأصوات الشعرية الجديدة في وطننا العربي وحرصها على دعم الشعراء الشباب والعناية بقصائدهم ومنجزهم الشعري وكذلك لتسليط الضوء على المبدعين منهم”.

وأضاف كوتا: ‘ن المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة ، تسعيان دائما الى مد يد العون للمبدعين الشباب ، وقد سبق لدار الدراويش وأن بادرت باحتضان المبدعين الشباب من خلال طباعة اكثر من عمل أدبي ودون مقابل مادي من أجل إزاحة العقبات أمام المبدع الحقيقي.

وأشار الى، أن المسابقة لكلا الجنسين ومفتوحة على جميع أنواع الشعر ، وانه بدءاً من يوم 15 تموز / يوليو / 2020 حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2020 ، سوف تستقبل المجلة عبر الموقع الإلكتروني جميع الاعمال ووفق الشروط المنصوص عليها أدناه ، وسوف تُعلن النتيجة النهائية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020.

شروط وأحكام الاشتراك في الجائزة:

. ألّا يزيد عمر المشارك عن 35 عاماً عند تاريخ إغلاق قبول المشاركات في 2020/9/15 1.

أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى. .2

يشترط في المادة المقدمة ألاّ تكون منشورة ورقياً أو في اية مدونة ألكترونية سابقاً.3

لا يشترط أن تكون المادة المقدمة هي العمل الأول للشاعر .4

. يغلق باب قبول المشاركات في 15/ أيلول / 2020م.5

. تعلن النتائج في شهر كانون الأول 2020م .6

7. تتكفل مجلة الدراويش بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة بطباعة الأعمال الثلاثة الفائزة بالمسابقة وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال 8. يحصل كل فائز بأحد المراكز الثلاثة الأولى. على 30 نسخة وتتعهد الجهة الراعية للمسابقة (مجلة الدراويش) بالتعاون مع دار الدراويش باشراك هذه الأعمال في معارض الكتاب التي تحضرها الدار.

. لا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على العمل الفائز بعد إعلان النتائج .9

10. تعد المشاركة في المسابقة بناء على هذا الإعلان إقرارا ضمنياً بالموافقة على الشروط، ولا تتحمل الجهات الراعية للجائزة أية مطالبات قانونية خلاف ذلك.

الوثائق المطلوبة للمشاركة:

1. السيرة الذاتية لصاحب العمل المشارك (باللغة العربية).

. العنوان البريدي او البريد الإلكتروني المعتمد للمشارك مع رقم الهاتف أو المحمول.2

3. إرسال صورة جواز السفر أو هوية الأحوال أو أي وثيقة رسمية تُثبت تاريخ ميلاد المشارك ويجري احتساب شرط العمر على وفق ذلك.

4. يُرسل العمل منضداً إلكترونيا على نظام “وورد دوكيومنت” على أن يكون نوع الخط سمبليفايد أرابيك وحجم الحرف 16 عادي.

ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني: alniffariawardaw@gmail.com5.