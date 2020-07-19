سلاف فواخرجي ترد على جمهورها بملصق “ابي فوق الشجرة”

الصباح الجديد-وكالات:

استعانت النجمة السورية سلاف فواخرجي بالملصق الدعائي لفيلم “أبي فوق الشجرة” للعندليب عبد الحليم حافظ مع الفنانة نادية لطفي لوقف حملة الهجوم عليها عقب نشر بوستر مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو” حيث ظهرت فيه بمشهد رومانسي تكاد تقبل البطل ما دفع العديد من متابعيها لاتهامها وصناع المسلسل بالبحث عن الإثارة.

سلاف اعتبرت ملصق فيلم “أبي فوق الشجرة” دليلا على أن الأعمال الفنية لها منطق أخلاقي خاص، وكتبت تعليقا على الصورة عبر حسابها بموقع إنستغرام: أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطوله كبار النجوم. في زمن كان كل انسان رقيب على نفسه، زمن كان فيه اخلاق وتربيه وتذوق للفن والفهم والاستيعاب، والاهم من كل هذا لم تكن هناك ظاهرة التحرش ولا ازمة الاخلاق والجرائم التي نسمع عنها يوميا.

وأضافت: الله ميز الانسان بالعقل من اجل ان يفكر ويتدبر ويتذوق، الفن بنحو عام غايته ايصال رسالة وكل انسان يستوعبها ويدركها حسب خلفيته الثقافية والبيئية مثل من يهاجم فن النحت بدعوى انها اصنام.

واختتمت بقولها: في النهاية كل مشاهد حر ان يتقبل او لا يتقبل لكن من دون مصادرة ولا تجاوز على الاخرين …. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو.

يذكر أن مسلسل “شارع شيكاغو” كان من المقرر عرضه بموسم رمضان 2020 وتم تأجيله بعد توقف التصوير خضوعا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وبعد رفع حظر التجوال استكمل التصوير وتقرر عرضه عبر إحدى القنوات الفضائية المشفرة بداية من 26 يوليو الجاري.

ويضم مسلسل “شارع شيكاغو” نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان دريد لحام وأمل عرفة وعباس النوري وشكران مرتجى. ومن إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني وتأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل بشأن فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات حيث تلجأ الى مسرح في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي. ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر مصادفة على ملف القضية فتتحول الحقبتين الزمنيتين مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.