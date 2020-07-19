السيارات السود أكبر مبيعات وأكثر عرضة للحوادث

الصباح الجديد-وكالات:

كشفت دراسة بريطانية اللون المفضل لسوق السيارات المستعملة في المملكة البريطانية المتحدة بعد تحليل بيانات المبيعات.

وذكرت شركة “إمبريال كارز” البريطانية أن الدراسة التي حللت بيانات مبيعات سوق السيارات المستعملة جاءت تصب في مصلحة اللون الأسود.

واحتلت السيارات ذات الطلاء الأسود الصدارة بفارق كبير عن الألوان الأخرى إذ سيطر هذا اللون على ربع مبيعات سوق السيارات المستعملة خلال السنة التي شملتها فترة الدراسة.

وذكر موقع “كاردل مجازين” أنه تم بيع حوالي 4502 سيارة بطلاء أسود، وجاء اللون الأبيض في المركز الثاني برصيد 4117 سيارة.

واحتل اللون الفضي المركز الثالث برصيد 3459 سيارة، فيما شهدت قائمة الأقل مبيعاً السيارات المطلية بالألوان الوردي والفيروزي والأروجواني.

من جهة أخرى، ظهرت دراسة أجراها مركز لأبحاث الحوادث في جامعة “موناش” والتي كشفت أن اللون الأسود ليس الأكثر أماناً إذا ما تم الربط بين لون السيارة وبين عدد الحوادث التي تتعرض لها.

ويعتقد البعض بأن اللون الأسود يتسبب في بعض الحوادث خاصة في العوامل الجوية السيئة أو في ظل انتشار الغيوم وانعدام الرؤية، فيما يتمكن اللون الأبيض من الاستمرار بوضوح على الطريق في مختلف الظروف والعوامل الجوية مقارنة مع بقية الالوان.