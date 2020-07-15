“الشباب والرياضة” تقيم المهرجان الدولي الاول لمسرح الدمى للشباب ” اون لاين”

سمير خليل

برعاية وزير الشباب والرياضة الاستاذ عدنان درجال مطر، تقيم دائرة ثقافة وفنون الشباب / قسم السينما والمسرح وبالتعاون مع مؤسسة سنتر فن للسينما والمسرح والمركز الثقافي العراقي للطفولة وفنون الدمى، المهرجان الدولي الاول لمسرح الدمى للشباب on line (دورة الفنان الرائد طارق الربيعي).

وذكر الفنان الدكتور محمد عمر مسؤول السينما والمسرح في دائرة ثقافة وفنون الشباب، ان” اللجنة المنظمة للمهرجان وضعت شروطا للمشاركة ومنها: ان تدور الثيمة الرئيسة للعمل في فلك العنصر الاجتماعي والانساني ، وان يكون العمل بعيد عن لغة العنف والسلاح والعنصرية والطائفية والمذهبية، وان لا تتجاوز مدة العمل ١٥ دقيقة ولا تقل عن ثماني دقائق، وان تكون المشاركة لكل الشباب من داخل وخارج العراق والدول العربية والعالمية ايضا.

ومن ضمن الشروط ايضا، ان تكون الفئة المشاركة من الشباب ممن تتراوح اعمارهم بين سن ١٤ الى ٣٤ عاماً، وان تكون جميع الاعمال العربية المتقدمة باللغة العربية الفصحى، على ان ترسل الاعمال المسرحية مسجلة ( فديو) بطريقة الرابط على الماسنجر الخاص بصفحة المهرجان، وسيكون اخر موعد لاستلام الاعمال يوم الخامس من شهر آب المقبل وتعلن النتائج يوم السادس عشر من الشهر نفسه”.

واضاف: “شكلت لجنة تحكيمية خاصة بالمهرجان تألفت من الفنان الدكتور حسين علي هارف (كاتب ومخرج مسرح عرائس) رئيسا وعضوية محمد نور(مخرج عرائس) من جمهورية مصر العربية وبسام ناصر( مخرج عرائس) من سوريا، ومروان الصلعاوي (فنان عرائس) من تونس، وعدنان سلوم (باحث وفنان عرائس) من سوريا، وصفاء عيدي (فنان عرائس عراقي مقيم في مصر) واخيرا الدكتورة زينب عبد الامير (باحثة ومصممة ومخرجة) عضوا ومقررا للمهرجان”.

وتابع: “تمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية: جائزة افضل عرض لثلاث مراكز، وجائزة افضل نص مسرحي، وافضل تقنيات مسرحية، وافضل تصميم وصناعة دمى، وافضل محرك دمى، إضافة الى جائزة التحكيم الخاصة، كما تمنح وزارة الشباب والرياضة/ دائرة ثقافة وفنون الشباب جائزة خاصة للمهرجان”.

وعلى وفق ضوابط المهرجان، تخضع كل الاعمال لاشتراطات مسرح الدمى من حيث توفر البيئة الخاصة والجو العام المرافق للعمل داخل حيز (اون لاين) المسجل بطريقة تقنية صورية وصوتية بالغة الدقة، وان يؤشر في المسرحية المسجلة شعار وزارة الشباب والرياضة/ دائرة ثقافة وفنون الشباب/ قسم السينما والمسرح.

وسيكون للعروض مشاركة خاصة تقيمها دائرة ثقافة وفنون الشباب حال زوال المؤثر الوبائي وسيعلن عن ذلك لاحقا، وستخضع جميع الاعمال المتقدمة الى لجنة فرز (مشاهدة) مهنية وصاحبة خبرة اكاديمية في تخصص مسرح الدمى، واخيرا ارسال بوستر خاص بالعمل يتضمن جميع بياناته على الماسنجر الخاص بصفحة المهرجان.