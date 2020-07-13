الناتو: القوات العراقية جعلت العالم بأسره اكثر أمنا بعد القضاء على داعش

بغداد – الصباح الجديد :

اكدت قائد بعثة الناتو للعراق اللواء جيني كارينيان امس السبت، ان القوات العراقية حققت انتصارا اسهم في جعل العالم اجمعه اكثر امننا، مبينة ان الحديث عن استبدالنا بقوات التحالف الدولي غير صحيح مطلقا والتحالف لديه مهمة تختلف عنا.

وقالت كارينيان في حوار متلفز، إن “انتصار وشجاعة القوات العراقية جعلت العالم بأسره اكثر امنا بعد القضاء على داعش”.واضافت ان”حلف الناتو ليس في مهمة قتالية مطلقا وتواجده يقتصر على مشاركة خبراته مع الجيش العراقي وهو مستمر في تدريب القوات العراقية”.

واوضحت ان “الحديث عن استبدالنا بقوات التحالف الدولي غير صحيح مطلقا والتحالف لديه مهمة تختلف عنا”، مبينة ان “القوات العراقية تسير نحو الاتجاه الصحيح وهي مستمرة في الاعتماد الكلي على قدراتها الذاتية”.