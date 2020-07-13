انتهاء أمد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر الحدود في سوريا

كليسترز تعود للتنس بعد غياب 8 سنوات في “وورلد تيم”

العواصم ـ وكالات:

أكد نادي عموم إنجلترا للتنس أول أمس، أن الجوائز المالية المحددة لبطولة ويمبلدون ستوزع على 620 لاعبا، كان من المفترض أن يشاركوا في نسخة هذا العام التي ألغيت؛ بسبب جائحة كورونا.وألغيت بطولة ويمبلدون، التي كان من المفترض أن تقام بين 29 حزيران و12 تموز، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؛ بسبب الوباء الذي قتل أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا.

وقال النادي، في بيان: “نحن في وضع يدفعنا لتوزيع المكافآت المالية على 620 لاعبا ممن سمح لهم التصنيف العالمي بالمشاركة في نسخة 2020 عبر القرعة الرئيسية أو التصفيات“.

وأضاف: “سيوزع النادي إجمالي 10 ملايين جنيه إسترليني (12.60 مليون دولار) على اللاعبين؛ بسبب ظروف هذا العام“.وسيتسلم 224 لاعبا بمنافسات الفردي 12 ألفا و500 جنيه إسترليني لكل فرد في أدوار التصفيات، في حين يحصل 256 لاعبا بالقرعة الرئيسية على 25 ألف جنيه إسترليني لكل لاعب.وفي منافسات الزوجي يحصل كل لاعب على 6250 جنيها إسترلينيا، بينما يحصل اللاعبون على مقاعد متحركة على ما بين 5 و6 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضح ريتشارد لويس، الرئيس التنفيذي للنادي: “نحن سعداء بأن سياسة التأمين لدينا تقر بتأثير إلغاء البطولة على اللاعبين، لذا نحن في وضع يسمح بتقديم هذه المدفوعات كمكافآت لجهودهم الشاقة”.

من جانب اخر، قالت كيم كليسترز، الفائزة بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إنها ما زالت عازمة على استئناف مسيرتها بعد سنوات ابتعدت فيها عن التنس حتى لو تسببت جائحة فيروس كورونا في عدم وضوح الرؤية بشأن موسم المحترفات.

وتستعد كليسترز المصنفة الأولى عالميا سابقا وسلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة 2017، للمشاركة في بطولة وورلد تنس تيم التي تنطلق يوم الأحد لمدة 3 أسابيع في وست فيرجينيا.

وتوقفت عودة كليسترز، بعد نحو 8 أعوام من ابتعادها عن الرياضة، في آذار بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنها أبلغت الصحفيين أن هذا التوقف لم يؤثر على رغبتها في العودة.وقالت كليسترز التي خسرت أمام البريطانية جوهانا كونتا في الدور الأول ببطولة مونتيري قبل 4 أشهر “أهم درس لي هو الثقة في الأمر“.

وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 37 عاما والتي قضت فترة التوقف في نيوجيرزي بعيدا عن بلادها بلجيكا “حدوث جائحة فيروس كورونا لا يعني أنني فقدت اهتمامي في لعب التنس“.وتابعت “هناك بعض التحديات والجمع بين الأمومة وتعليم الأطفال في المنزل والذهاب إلى التدريبات وما شابه، لذا الأمر كان بمثابة التحدي لكن في الوقت ذاته نمر بكل ذلك سويا“.

وتقام البطولة بعد أسابيع من إصابة لاعبين بارزين من بينهم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بفيروس كورونا خلال الجولة الثانية لبطولة أدريا الاستعراضية في كرواتيا مما تسبب في انتقادات حادة.

وقال منظمو بطولة وورلد تيم تنس، إنه تم وضع العديد من الإجراءات الاحترازية لتقليل مخاوف فيروس كورونا مع دخول جميع المشاركات والعاملين في عزل ذاتي لمدة أسبوعين في أمريكا.كما يجب خضوع جميع اللاعبات للكشف عن الفيروس وكشف يومي على درجة الحرارة.

ولن يُسمح بحضور أكثر من 500 متفرج في الملعب الذي تبلغ سعته 2500 متفرج، مع وضع الجميع كمامات والكشف على درجة الحرارة.

وأبلغت ستيفنز البالغ عمرها 27 عاما الصحفيين “أشعر أنني أستطيع حماية نفسي بأفضل وسيلة ممكنة. يمكنني حماية الجميع باتباع الإجراءات والتوصيات والتأكد من اتباعي اللوائح، لكي لا أؤذي أي شخص أو نفسي”.

إلى ذلك، أكد اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إضافة بطولتي براج بالتشيك، وليكسنجتون بالولايات المتحدة، إلى جدوله المؤقت المؤلف من 21 بطولة.. وتوقفت بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، منذ مارس آذار الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعلن الاتحاد عن استئناف الموسم في باليرمو، في الثالث من أغسطس آب، بينما ستقام مباريات براج وليكسنجتون في الأسبوع التالي.. وقال ستيف سايمون، رئيس اتحاد اللاعبات المحترفات “وسط تطلعات الاتحاد لعودة مسابقات 2020، نسعد بإضافة فرص إضافية للاعبات“.وأضاف “نحن سعداء بالترحيب بالفرق في براج وليكسنجتون، في جدول 2020 المؤقت“.ومن المقرر إقامة بطولة سينسناتي للأساتذة، في فلاشينج ميدوز بنيويورك عقب بطولة أمريكا المفتوحة، بين يومي 31 آب و13 أيلول.وستقام منافسات مدريد وروما بالملاعب الرملية، قبل مسابقات أوروبا وآسيا، وتشمل بطولة الصين المفتوحة والبطولة الختامية للموسم في شينتشين، خلال الفترة بين 9 و15 تشرين الثاني.