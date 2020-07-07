النفط: انتاج الغاز السائل سد حاجة البلاد

المنتجات النفطية تخصيص لوزارة الدفاع ٤ ملايين لتر من وقود الطائرات

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، امس الاثنين، أن إنتاجها كفيل بسد الحاجة المحلية للبلاد، والذي تصل معدلاته الى 4500 طن، بينما أكدت زيادة اعداد العجلات التي قامت بنصب منظومات الغاز بدل البنزين الى 11 الف عجلة بالتزامن مع ارتفاع اعداد المنافذ الخاصة بتجهيزهم.

قال مدير الشركة علي عبد الكريم الموسوي في تصريح صحافي، إن شركته “وبجميع فروعها تنتج يوميا ما يقارب 4500 طن من مادة الغاز السائل وهذه الكميات متوفرة وتسد حاجة البلاد”.

وأضاف الموسوي، أن “انتاج الشركة من اسطوانات الغاز يصل الى 380 الف اسطوانة توزع بين المواطنين من خلال المنافذ والساحات والباعة الجوالين بالرغم من اجراءات فرض الحظر الصحي، حيث ان هناك تعاوناً ملحوظاً من قبل الاجهزة الامنية والوزارات الساندة لايصال المنتوج للمواطنين بسلاسة ويسر”.

وأوضح، أن “الشركة مستمرة ايضا بتنفيذ خطتها الخاصة بتحوير منظومات البنزين في العجلات الى الغاز، لا سيما أنَّ نسبة النقاوة في مادة الغاز المجهز للعجلات تصل الى 110 بالمئة وبسعر 200 دينار للتر الواحد في حين تصل نسبة نقاوة البنزين المحسن الى 85 بالمئة وبسعر 850 دينارا للتر، مؤكدا أنَّ اسعار الغاز في العراق مدعومة، فضلا عن ان المنظومات التي يتم نصبها من قبل الشركة تأتي ضمن المواصفات العالمية”.

ونبه الموسوي على ان “الشركة لديها ورشة كبيرة لنصب منظومات الغاز في الدورة وهي تعمل على وفق المواصفات العالمية بشهادة ذوي الاختصاص وتسعى الى بناء ورش بالمستوى نفسه في محافظات البصرة، النجف، نينوى، اضافة الى مدينة الفلوجة”، موضحا ان “اعداد العجلات حاليا بلغت 11 الف عجلة وهناك خطة لتحوير العجلات الحكومية بالكامل والبالغة 80 الف عجلة”.

في السياق، اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية تخصيص (٤) ملايين لتر من منتوج وقود الطائرات لتجهيز طيران الجيش والقوة الجوية سعياً منها لديمومة توفير كل ما تحتاجه قطعاتنا العسكرية لإنجاز مهامها في الدفاع عن بلدنا.

وكيل مدير عام الشركة حسين طالب ذكر في بيان أن الشركة مستمرة بتجهيز قيادات القوة الجوية وطيران الجيش بكافة احتياجاتهم من الوقود وحسب الكمية المطلوبة، مؤكداً بأن هيأة التجهيز التابعة للشركة قد اصدرت الاوامر التجهيزية بتجهيز اكثر من ( ٤) ملايين لتر من وقود الطائرات لافتاً الى التعاون المشترك بين وزارتي النفط والدفاع من اجل تحقيق التسهيلات المالية والادارية لإستمرارية تجهيز الوقود.

من جهته اكد مدير هيأة التجهيز في الشركة بان الكمية التي جُهزت تغطي الحاجة الفعلية وحسب احتياج كل قاعدة من القواعد الجوية، مشيراً الى ان شركة التوزيع عملت على توفير آلياتها الخاصة لنقل المنتوج الى المستودعات الخزنية التابعة للقواعد الجوية من اجل تسهيل ايصال الوقود بإنسيابية وأمان.