17 تشرين اول المقبل انطلاق مهرجان ” ميزوبوتاميا”

الصباح الجديد ـ متابعة:

مهرجان “ميزوبوتاميا الدولي ” يعكس ثقافة وادي الرافدين في هولندا أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في هولندا عن موعد انطلاق مهرجان “ميزوبوتاميا الدولي ” في الفترة 18- 17 تشرين الأول / أكتوبر في مدينة لاهاي الهولندية بدورته الرابعة . وقال مدير المهرجان الشاعر العراقي محمد الأمين الكرخي : لقد تم تحديد موعد المهرجان واستكمال جميع الاستعدادات وتهيئة جميع السبل الكفيلة لنجاح المهرجان . وأضاف الكرخي “يواصل مهرجان ميزوبوتاميا الدولي في دورته الرابعة لهذا العام مساره نحو الانفتاح على الثقافات الأخرى، فضلا عن استضافته هذا العام لشعراء وأدباء استطاعوا ان يواصلوا نتاجهم الابداعي في المهجر . ونوه الكرخي: ” حددت اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام ثلاثة محاور رئيسة سوف يتم مناقشتها عبر ندوات يشارك فيها باحثون من أوروبا والشرق الأوسط ، وهذه المحاور وهي ( أدب المهجر ، دور الأدب في مواجهة العنصرية ، أدب الأوبئة). يُذكر ان مهرجان ” ميزوبوتاميا الدولي” يهدف الى التعريف بثقافة العرب عبر الأصوات الشعرية العربية سواء المقيمة منها في العالم العربي أو المهجر ، وقد لمس المثقف الأوروبي ذلك من خلال دورات المهرجان الثلاث السابقة وشهد اقبالاً مميزاً وحضوراً لافتاً من قبل الجمهور الهولندي للتعرف على الابداع العربي في مجالاته المتعددة.