مخاطبات أنسي الحاج ..

ريسان الخزعلي
اليوم َ ..،
لا رسولة َ ترسل ُ شعرها الطويل َ حتى الينابيع .
الينابيع ُ يغتسل ُ الرأس ُ المقطوع ُ بها ، وحاضر ُ
الأيام ِ هوَ الآتي .
اليوم َ ..،
كل ُّ غيم ٍ يرى الأرض َ ولايمطر ُ إلّا على البحر ِ
إن َّ الوليمة َ جاهزة ٌ ، والعلامة َ أوضح ُ من أن ْ
يُشار َ إليها .
ماذا فعلت َ بالوردة ِ ..؟ ماذا صنعت َ بالذهب ..؟
مَن يعرف ُ الوردة َ يمنح ُ التويج َ شارة ً ويجمع ُ
العطر َ من الريح ِ سُلالات ٍ : تكون ُ الأبجديّة .
والذهب .
حين َ لايُصبح ُ تيجان َ ملوك ٍ ، فالخطايا هي َ
والأخطاء ُ حلْيات ُذهب .
والذهب
في إصبع ِ الزنجيّة ِ المرآة ُ والضوء ُ / يشفّان ِ
مع َ اللون ِ القزح .
والذهب
في عُنق ِ الطفلة ِ مرجوحة ُ موسيقى ولعب ٍ .
والذهب
يُكمل ُ الوصف َ مسرّات ٍ لِذاته ْ ..،
عندما يُهدى وساما ً لمغني الليل ِ في هذا
السكون ِ الحجري …