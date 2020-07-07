مخاطبات أنسي الحاج ..

ريسان الخزعلي

اليوم َ ..،

لا رسولة َ ترسل ُ شعرها الطويل َ حتى الينابيع .

الينابيع ُ يغتسل ُ الرأس ُ المقطوع ُ بها ، وحاضر ُ

الأيام ِ هوَ الآتي .

اليوم َ ..،

كل ُّ غيم ٍ يرى الأرض َ ولايمطر ُ إلّا على البحر ِ

إن َّ الوليمة َ جاهزة ٌ ، والعلامة َ أوضح ُ من أن ْ

يُشار َ إليها .

ماذا فعلت َ بالوردة ِ ..؟ ماذا صنعت َ بالذهب ..؟

مَن يعرف ُ الوردة َ يمنح ُ التويج َ شارة ً ويجمع ُ

العطر َ من الريح ِ سُلالات ٍ : تكون ُ الأبجديّة .

والذهب .

حين َ لايُصبح ُ تيجان َ ملوك ٍ ، فالخطايا هي َ

والأخطاء ُ حلْيات ُذهب .

والذهب

في إصبع ِ الزنجيّة ِ المرآة ُ والضوء ُ / يشفّان ِ

مع َ اللون ِ القزح .

والذهب

في عُنق ِ الطفلة ِ مرجوحة ُ موسيقى ولعب ٍ .

والذهب

يُكمل ُ الوصف َ مسرّات ٍ لِذاته ْ ..،

عندما يُهدى وساما ً لمغني الليل ِ في هذا

السكون ِ الحجري …