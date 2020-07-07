  • الثلاثاء , 7 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مخاطبات أنسي الحاج ..

ثقافة
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                        ريسان الخزعلي

اليوم َ ..،

لا رسولة َ ترسل ُ شعرها الطويل َ حتى الينابيع .

الينابيع ُ يغتسل ُ الرأس ُ المقطوع ُ بها ، وحاضر ُ

الأيام ِ هوَ الآتي .

اليوم َ ..،

كل ُّ غيم ٍ يرى الأرض َ ولايمطر ُ إلّا على البحر ِ

إن َّ الوليمة َ جاهزة ٌ ، والعلامة َ أوضح ُ من أن ْ

يُشار َ إليها .

ماذا فعلت َ بالوردة ِ ..؟ ماذا صنعت َ بالذهب ..؟

مَن يعرف ُ الوردة  َ يمنح ُ التويج َ شارة ً ويجمع ُ

العطر َ من الريح ِ سُلالات ٍ : تكون ُ الأبجديّة .

والذهب .

حين َ لايُصبح ُ تيجان َ ملوك ٍ ، فالخطايا هي َ

والأخطاء ُ حلْيات ُذهب .

والذهب

في إصبع ِ الزنجيّة ِ المرآة ُ والضوء ُ / يشفّان ِ

مع َ اللون ِ القزح .

والذهب

في عُنق ِ الطفلة ِ مرجوحة ُ موسيقى ولعب ٍ .

والذهب

يُكمل ُ الوصف َ مسرّات ٍ لِذاته ْ ..،

عندما يُهدى وساما ً لمغني الليل ِ في هذا

السكون ِ الحجري …

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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