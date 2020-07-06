لن نتهاون مع كل من يحاول المساس باللجنة وسنقاضيهم قانونياً

كوثر حسين الامين العام للجنة البارالمبية العراقية

الديوانية ـ إيمان كاظم:

المرأة الحديدية هو اللقب الذي كثيرا ما يطلق على النساء الشجاعات في الحكومات و المناصب الادارية المهمة في مختلف انحاء العالم يصف المصطلح الارادة القوية للمرأة الشجاعة و التي تشبه بالحديد فيطلق عليها … “المرأة الحديدية ” و في العراق طبق على امرأة اخذت اكثر من دور ابتدأت بلاعبة في لجنة فرعية و تدرجت حتى اصبحت اليوم الامين العام للجنه البارالمبية العراقية ضحت و ابدعت و قدمت الكثير لهذه اللجنة الكبيرة صاحبة الانجازات العريضة في المحافل الدولية اثبتت وجودها الفعال و برهنت ان المرأة قادرة على ان تكون قيادية خاصة إذا امتلكت شخصية قوية تتحدى الصعاب ..

الصباح الجديد زارت الامانة العامة للجنة البارالمبية العراقية للتعرف اكثر على حقيقة هذه المرأة و هي كوثر حسين رحبت بنا اجمل ترحيب و كان لنا هذا معها الحوار الذي لا يخلو من الصراحة .

• عرفي نفسك للقراء ؟.

– اسمي كوثر حسين عبد طالبة دكتوراه مرحلة مناقشة و الامين العام للجنة البارالمبية العراقية حاليآ .

• اين كانت البداية للمرأة الحديدية؟.

– البداية كانت لاعبة باللجنة الفرعية بذي قار و تم اختياري كرئيسة للجنة الفرعية و بعهدي تحققت الانجازات الكبيرة للجنة آنذاك وازدهرت، وبعد وفاة الامين العام للجنة البارالمبية العراقية الاستاذ المرحوم فاخر الجمالي تم ترشيحي لقيادة هذا المنصب الحساس والصعب و الذي يحتاج إلى الجهد و الوقت ، في الوقت نفسه انا عضوة في لجنة المرأة لغربي آسيا و حصلت على لقب حكم دولي درجة ثانية برفع الاثقال كما و أنني عضوة بلجنة آسيا لرياضة المرأة و زوجة و ام أيضًا.

• هل انصفكِ الإعلام؟.

– لم ينصفني الإعلام برغم أنني من النساء المتميزات برياضة المعاقين فكنت لاعبة ناجحة بالامس و ادارية ناجحة اليوم اخرجت للساحة ابطال مثلوا العراق خير تمثيل الإعلام كان قاسيآ معي و منهم من تعامل معي كأنني متهمة الإعلامي عليه ان يكون حيادي و عليه ان يأخذ المصادر من الناس الحقيقيين لا من الناس المنتفعين .

• لاحظنا هجمة في الفترة الأخيرة على اللجنة البارالمبية و عليكِ شخصياً من بعض القنوات الاعلامية هل هناك اسباب خاصة تدفعهم ؟.

– نعم، للأسف بعض الفضائيات تبحث عن الشهرة و التشهير و هناك بعض من الذين يحاولون ابتزاز اللجنة البارالمبية و البعض يحاول الاطاحة بهذا الهرم الكبير لاسباب و غايات خاصة و لكن القافلة تسير والكلاب تنبح.

• هل في نيتكم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الاقلام الصفراء ؟.

– ابتسمت و تكلمت بواقعية و قالت ، نعم قمنا بتقديم شكوى ضدهم و سنقاضيهم قانونياً بتهمة الافتراء و الكذب و التشهير و المغالطة بالمعلومات من بعض المنتفعين الذين يحاولون الايقاع بصرح اللجنة البارالمبية صاحبة الانجازات العريقة .

• رأيك بدكتور عقيل حميد ؟.

– هو انسان راقي و يملك قلب طيب مخلص بعمله حريص على ابناؤه اللاعبين هو مؤسس رياضة رفع الاثقال هو قدوتي و استاذي .

• ماذا يعني لك المرحوم فاخر الجمالي؟.

– رحمه الله كان القوة الضاربة وقدم لرياضة المعاقين كل الدعم و الاسناد شخصية لن تتكرر .

• من هو جراح نصار بالنسبة لكِ ؟.

– هو من الأبطال الذين تفخر بهم لجنة ذي قار و التي كنت رئيستها انذاك هو البطل الذي حقق الميداليات الذهبية بكل مشاركاته الخارجية و حصوله على الميدالية الذهبية في ريودي جانيرو افرحت الشعب العراقي بأجمعه و كانت نصر قبل ان تكون ميدالية

هو صاحب اخلاق و قلب و انا اعتبره احد ابنائي قبل ان يكون لاعب .

• لو عاد بك الزمن هل تفكرين بالعودة الى اللعب او تفضلين العمل الاداري ؟.

– لو عاد بي الزمن لن اكون إلا ادارية لكوني اعشق هذه المهنة بالأصل انا مدرسة تربية رياضية هذه المهنة تستهويني و نجحت كأدارية اكثر من نجاحي كلاعبة .

• منذ تسلمكم الامانة العامة ما هي الانجازات التي تحققت ؟.

– حققنا العديد من الانجازات الدولية و منها تأهل العديد من اللاعبين الى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو2020 في مختلف الالعاب كما و حقق منتخب تنس الطاولة نتائج جيدة و حصدنا خمس ميداليات ملونة في بطولة مصر الدولية و مشاركات منتخب الاثقال في كل البطولات و حصد لاعبيه الميداليات الملونة و تأهل بعضهم الى البارالمبياد و مشاركة اتحاد العاب القوى ببطولة الجائزة الكبرى و حصد 18 ميدالية ملونة و من هذه البطولة تأهل جراح نصار و احمد غني لطوكيو 2020 رسميا بالأضافة الى افتتاحنا القاعة الرياضية الخاصة باللجنة البارالمبية بطراز عالمي و امكانيات كبيرة .

• شكرا لمن تقولينها ؟.

– اقول شكرا للدكتور عقيل حميد الذي وقف معي دائما و ساندني شكرا لكل أعضاء المكتب التنفيذي في اللجنة البارالمبية العراقية شكرا لأسرتي شكرا لله اولا و اخرا على ما وصلت اليه من انجاز.

• كلمة اخيرة ؟.

– كلمتي اوجهها لكل من يحاول المساس بأسمي و تأريخي و سمعتي بمحاولة التشهير او التسقيط لن اصمت إتجاه اي حرب او محاولات من بعض الفضائيات او الاقلام الصفراء لن نصمت و لن نتهاون و سنكون لهم بالمرصاد شكرا للصباح الجديد التي ساندتنا و وقفت مع اللجنة البارالمبية صاحبة الانجازات الكبيرة.