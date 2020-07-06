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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • لن نتهاون مع كل من يحاول المساس باللجنة وسنقاضيهم قانونياً

لن نتهاون مع كل من يحاول المساس باللجنة وسنقاضيهم قانونياً

آخر الأخبار, رياضة
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كوثر حسين الامين العام للجنة البارالمبية العراقية

الديوانية ـ إيمان كاظم:

المرأة الحديدية هو اللقب الذي كثيرا ما يطلق على النساء الشجاعات في الحكومات و المناصب الادارية المهمة في مختلف انحاء العالم يصف المصطلح الارادة القوية للمرأة الشجاعة و التي تشبه بالحديد فيطلق عليها … “المرأة الحديدية ” و في العراق طبق على امرأة اخذت اكثر من دور ابتدأت بلاعبة في لجنة فرعية و تدرجت حتى اصبحت اليوم الامين العام للجنه البارالمبية العراقية ضحت و ابدعت و قدمت الكثير لهذه اللجنة الكبيرة صاحبة الانجازات العريضة في المحافل الدولية اثبتت وجودها الفعال و برهنت ان المرأة قادرة على ان تكون قيادية خاصة إذا امتلكت شخصية قوية تتحدى الصعاب ..

الصباح الجديد زارت الامانة العامة للجنة البارالمبية العراقية للتعرف اكثر على حقيقة هذه المرأة و هي كوثر حسين رحبت بنا اجمل ترحيب و كان لنا هذا معها الحوار الذي لا يخلو من الصراحة .

• عرفي نفسك للقراء ؟.

– اسمي كوثر حسين عبد طالبة دكتوراه مرحلة مناقشة و الامين العام للجنة البارالمبية العراقية حاليآ .

• اين كانت البداية للمرأة الحديدية؟.

– البداية كانت لاعبة باللجنة الفرعية بذي قار و تم اختياري كرئيسة للجنة الفرعية و بعهدي تحققت الانجازات الكبيرة للجنة آنذاك وازدهرت، وبعد وفاة الامين العام للجنة البارالمبية العراقية الاستاذ المرحوم فاخر الجمالي تم ترشيحي لقيادة هذا المنصب الحساس والصعب و الذي يحتاج إلى الجهد و الوقت ، في الوقت نفسه انا عضوة في لجنة المرأة لغربي آسيا و حصلت على لقب حكم دولي درجة ثانية برفع الاثقال كما و أنني عضوة بلجنة آسيا لرياضة المرأة و زوجة و ام أيضًا.

• هل انصفكِ الإعلام؟.

– لم ينصفني الإعلام برغم أنني من النساء المتميزات برياضة المعاقين فكنت لاعبة ناجحة بالامس و ادارية ناجحة اليوم اخرجت للساحة ابطال مثلوا العراق خير تمثيل الإعلام كان قاسيآ معي و منهم من تعامل معي كأنني متهمة الإعلامي عليه ان يكون حيادي و عليه ان يأخذ المصادر من الناس الحقيقيين لا من الناس المنتفعين .

• لاحظنا هجمة في الفترة الأخيرة على اللجنة البارالمبية و عليكِ شخصياً من بعض القنوات الاعلامية هل هناك اسباب خاصة تدفعهم ؟.

– نعم، للأسف بعض الفضائيات تبحث عن الشهرة و التشهير و هناك بعض من الذين يحاولون ابتزاز اللجنة البارالمبية و البعض يحاول الاطاحة بهذا الهرم الكبير لاسباب و غايات خاصة و لكن القافلة تسير والكلاب تنبح.

• هل في نيتكم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الاقلام الصفراء ؟.

– ابتسمت و تكلمت بواقعية و قالت ،  نعم قمنا بتقديم شكوى ضدهم و سنقاضيهم قانونياً بتهمة الافتراء و الكذب و التشهير و المغالطة بالمعلومات من بعض المنتفعين الذين يحاولون الايقاع بصرح اللجنة البارالمبية صاحبة الانجازات العريقة .

• رأيك بدكتور عقيل حميد ؟.

– هو انسان راقي و يملك قلب طيب مخلص بعمله حريص على ابناؤه اللاعبين هو مؤسس رياضة رفع الاثقال هو قدوتي و استاذي .

• ماذا يعني لك المرحوم فاخر الجمالي؟.

– رحمه الله كان القوة الضاربة وقدم لرياضة المعاقين كل الدعم و الاسناد شخصية لن تتكرر .

• من هو جراح نصار بالنسبة لكِ ؟.

– هو من الأبطال الذين تفخر بهم لجنة ذي قار و التي كنت رئيستها انذاك هو البطل الذي حقق الميداليات الذهبية بكل مشاركاته الخارجية و حصوله على الميدالية الذهبية في ريودي جانيرو افرحت الشعب العراقي بأجمعه و كانت نصر قبل ان تكون ميدالية

 هو صاحب اخلاق و قلب و انا اعتبره احد ابنائي قبل ان يكون لاعب .

• لو عاد بك الزمن هل تفكرين بالعودة الى اللعب او تفضلين العمل الاداري ؟.

– لو عاد بي الزمن لن اكون إلا ادارية لكوني اعشق هذه المهنة بالأصل انا مدرسة تربية رياضية هذه المهنة تستهويني و نجحت كأدارية اكثر من نجاحي كلاعبة .

• منذ تسلمكم الامانة العامة ما هي الانجازات التي تحققت ؟.

– حققنا العديد من الانجازات الدولية و منها تأهل العديد من اللاعبين الى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو2020 في مختلف الالعاب كما و حقق منتخب تنس الطاولة نتائج جيدة و حصدنا خمس ميداليات ملونة في بطولة مصر الدولية و مشاركات منتخب الاثقال في كل البطولات و حصد لاعبيه الميداليات الملونة و تأهل بعضهم الى البارالمبياد و مشاركة اتحاد العاب القوى ببطولة الجائزة الكبرى و حصد 18 ميدالية ملونة و من هذه البطولة تأهل جراح نصار و احمد غني لطوكيو 2020 رسميا بالأضافة الى افتتاحنا القاعة الرياضية الخاصة باللجنة البارالمبية بطراز عالمي و امكانيات كبيرة .

• شكرا لمن تقولينها ؟.

– اقول شكرا للدكتور عقيل حميد الذي وقف معي دائما و ساندني شكرا لكل أعضاء المكتب التنفيذي في اللجنة البارالمبية العراقية شكرا لأسرتي شكرا لله اولا و اخرا على ما وصلت اليه من انجاز.

• كلمة اخيرة ؟.

– كلمتي اوجهها لكل من يحاول المساس بأسمي و تأريخي و سمعتي بمحاولة التشهير او التسقيط لن اصمت إتجاه اي حرب او محاولات من بعض الفضائيات او الاقلام الصفراء لن نصمت و لن نتهاون و سنكون لهم بالمرصاد شكرا للصباح الجديد التي ساندتنا و وقفت مع اللجنة البارالمبية صاحبة الانجازات الكبيرة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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