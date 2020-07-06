العندليب بعهدة جمال علي.. وزاخو بقيادة أحمد صلاح

أندية الممتاز تواصل حملة تعاقداتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقر نادي القوة الجوية ، على الطاقم المساعد للمدرب أيوب أوديشو، في قيادة الفريق بمنافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر بالنادي، “القوة الجوية اقترب من حسم كادره التدريبي المساعد لأوديشو، والذي يتألف من جاسم غلام وحمزة هادي وهاشم خميس”.وفي وقت سابق، قدّم مساعد المدرب السابق لؤي صلاح اعتذاره عن عدم مواصلة المشوار، بعد انضمامه للملاك الفني لفريق نفط الوسط في الموسم المقبل.ومن المرجح أن يعلن القوة الجوية عن طاقمه الجديد بشكل رسمي قريبا.

وسمت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط ، الطاقم التدريبي الجديد الذي سيقود الفريق، الموسم المقبل بقيادة المدرب جمال علي.

وقال مشرف الفريق، فراس بحر العلوم، إن الهيئة الإدارية تعاقدت رسميًا مع الطاقم الفني المؤلف من جمال علي مدربا، ويساعده المدرب الشاب لؤي صلاح، ونوري عبد زيد مدربًا لحراس المرمى، وسيكون حيدر عبد القادر مدربًا للياقة البدنية.

وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها في الطاقم الجديد، لقيادة الفريق نحو المنافسة بقوة في الموسم المقبل، حيث سيبدأ النادي جملة من التعاقدات لترميم الصفوف، بتوصية من الجهاز الفني.

وأشار إلى أن إدارة نفط الوسط تتقدم بالشكر والتقدير للملاك الفني السابق الذي قاده المدرب راضي شنيشل.يشار إلى أن نفط الوسط من الفرق المنافسة على المراكز الأولى في الدوري الممتاز.

من جانبه، فتح نادي الشرطة قنوت الاتصال مع اللاعب البحريني سيد ضياء من أجل تمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من نادي الشرطة أن الشرطة اقترب كثيرا من إتمام الصفقة، مؤكدا: “ربما تحسم الأمور في اليومين المقبلين”.وبيّن أن مدرب الفريق عبد الغني شهد يسعى لتجديد كبير في صفوف الفريق تحضيرا للموسم المقبل، ومن قبله استئناف المشاركة في دوري أبطال آسيا المقرر في أيلول المقبل.

يشار إلى أن سيد ضياء، لاعب النصر الكويتي الحالي، هو أول الصفقات التي يسعى الشرطة لإنهائها تحضيرا للموسم المقبل.

في حين، جدد نادي الزوراء تعاقده مع الموريتاني الحسن أحويبيب لموسم آخر.ويواصل الزوراء نشاطه في الميركاتو الصيفي لتدعيم خطوط الفريق استعداد للموسم المقبل.وتعاقد الفريق مؤخرا مع لاعب الشرطة وهداف الدوري في الموسم الماضي علاء عبد الزهرة، كما ضم قبله لاعب النفط عمار عبد الحسين.يشار إلى أن نادي الزوراء تمسك بمدربه باسم قاسم وطاقمه الفني.

وكان نادي الزوراء تمكن من الظفر بخدمات مهاجم الشرطة وهداف الموسم الماضي علاء عبد الزهرة، والمحترف السوري زاهر ميداني، قادما من القوة الجوية.

وأضاف: “الاتفاق النهائي تم بين الطرفين ومن المؤمل أن يتم توقيع العقد هذا الأسبوع”، لافتا إلى أن اللاعبين سينضمان في صفقتي انتقال حر، بعدما رفضا التجديد لفريقيهما.

من جانب اخر، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو مع اللاعب الدولي السابق سيف سلمان لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر من داخل إدارة النادي في تصريحات صحفية إن الإدارة أكملت التعاقد بشكل رسمي مع سيف سلمان، لاعب الطلبة السابق، ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.وأضاف أن الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الشاب أحمد صلاح باشر في وضع قائمة من اللاعبين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم لترميم صفوف زاخو تحضيرا للموسم الجديد.يشار إلى أن إدارة نادي زاخو تعاقدت مع المدرب الشاب أحمد صلاح خلفا للمدرب الراحل علي هادي.