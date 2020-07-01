ميشيل أوباما تكرم بيونسيه بجائزة الإنسانية

الصباح الجديد – متابعة:

قدّمت السيدة ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة جائزة الإنسانية ضمن حفل توزيع جوائز 2020 BET Awards للنجمة بيونسيه البالغة من العمر 38 عامًا مع مرتبة الشرف، مستشهدة بجهودها الخيرية ونشاطها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية، بما في ذلك هيوستن.

وأشادت أوباما بكرم روح بيونسيه وحبها لمجتمعها، فضلاً عن تركيزها على الدعوة إلى التحيز ضد العنصرية عندما تراها، كل ذلك في أثناء البقاء مخلصةً لأطفالها والأحباء الذين تعتز بهم.

وتشمل المساعي الخيرية للمغنية مبادرة BeyGOOD، التي جلبت الإغاثة للبرامج التعليمية، ومساعدة لدولة شرق إفريقيا بوروندي واختبار COVID-19 لمجتمع السود في مسقط رأسها هيوستن.

وخلال خطاب تلقيها الجائزة بعثت النجمة بامتنانها تجاه الأشخاص الذين تظاهروا لدعم حركة “حياة السود مهمة” ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

يذكر ان عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير التكنلوجيا قاموا بمبادرات تتعلق بتبرعات للمنظمات الانسانية التي تحارب العنصرية لمساندتهم في قضاياهم التي تهم كل شعوب العالم.