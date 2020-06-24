درجال يتابع الأعمال المنفذة في ملعب كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال متابعته الدقيقة لعملية استئناف العمل مجددا في الملاعب الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في بغداد وعدد من المحافظات .

إذ تواصل مع الدائرة الهندسية مكتب المهندس المقيم ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 الف متفرج ، واطلع على آخر الاعمال التي نفذت من الشركة المنفذة ومكتب المهندس المقيم وتمثلت في الآتي: خارج الملعب، رفع الانقاض وتهيئة المراب الخاص بالسيارات مع مد شبكة مياه المجاري الثقيلة والاخرى الخاصة بالامطار وتنظيف منطقة كبار الضيوف vip وتهيئة العدد والاليات الخاصة بالعمل وفق المرحلة الاولى وتجهيز المواد والكادر الفني المختص بأعمال الأرضيات .

وفيما يخص الأعمال الكبيرة اطلع الوزير درجال على التقرير المصور لاعمال مد القوالب الخشبية وربط حديد التسليح ومعالجة خزانات مياه السقي للعشب الطبيعي مع أعداد الساحتين الخاصة بالزراعة للعشب او النجيل الاصطناعي لساحة التدريب الثانية وتنظيفها بالكامل لأجل قيام المختصين الفنيين ببدء العمل الاسبوع المقبل مع ساعات رفع حظر التجوال الاولى عن مدينة كركوك، وثمن السيد الوزير الجهود المبذولة من جميع العاملين معربا عن استعداده لإبداء المساعدة و التسهيلات اللازمة التي تسرع من وتيرة العمل.