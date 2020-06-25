الشباب والرياضة و الثقافة يشيدان نصبين تذكاريين للنجمين الراحلين راضي وهادي

تتفق مع الاتصالات على إصدار طابع يحمل صورة نورس آسيا

قسم الإعلام والاتصال الحكومي

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار على اقامة نصبين تذكاريين لفقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية جراء اصابتهما بجائحة كورونا.

وبين السيد الوزير انه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لاختيار الموقع الذي يتناسب ومكانتهما وانجازات كل منهما.وكان وزير الشباب والرياضة وجه دوائر الوزارة بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا، كما وجه بتسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة بأسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الفايروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لـ فقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها بأماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما.

كما، أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، انه اتفق مع وزارة الاتصالات على إصدار طابع يخلد اسم فقيد الكرة العراقية احمد راضي.

وقال السيد الوزير أن الطابع الذي سيتم إصداره سيحمل صورة الكابتن احمد راضي الذي توفي اثر اصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد، وياتي استذكارالروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وحقق العديدمن الانجازات خليجيا وعربيا وآسيويا، كما أنه اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفا في شباك بلجيكا في نهائيات كأس العالم في المكسيك 1986.واوضح ان الوزارة لن تألوا جهدا إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب،وان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للإبداع وتقديم الدعم والاسناد لهذين القطاعين المهمين.

من جانب اخر، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، محافظ بابل حسن المنديل ومسؤولي الدوائر الخدمية ومدير الشباب والرياضة ومديرشرطة بابل في مقر المحافظة لبحث الية دعم الشباب في المجالات كافة، واشراكهم بانشطة وفعاليات الوزارة دون انقطاع على الرغم من جائحة كوروناالتي حولت التواصل الشبابي إلى التواصل الرقمي كما شمل اللقاء التباحثبشأن إنجاز ملعب بابل الاولمبي والمنشآت الرياضية الاخرى وواقع الانديةومراكز الموهبة الرياضية .

وتطرق الوزير درجال الى اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الشباب ومنهاالبطالة والمخدرات والتعليم والامية والتطرف والارهاب الفكري مشيرا الىان المسؤولية التضامنية مشتركة ما بين الوزارة والحكومة المحلية للمحافظة والمؤسسات المدنية والإعلام بلا استثناء من اجل اعادة الشباب الى احضان الوطن واحتوائهم بطريقة مثلى واكسابهم الثقة بالنفس، وهو ما نحن بصدد مناقشته والعمل عليه في محافظة بابل ونتمنى إشراك الشخصيات الرياضية المعروفة هنا من أجل كسب الشباب.

وفيما يتعلق بالمشاريع الشبابية الرياضية في المحافظة اعرب درجال عن أملهفي تجاوز الازمة الاقتصادية سريعا ومعها انتهاء خطر كورونا لتعود الحياةالى طبيعتها مع ان وزارة الشباب والرياضة الجهة الراعية والمسؤولة عنتنفيذ المنشآت الرياضية تتعامل بموضوعية مع ملف المنشآت حتى في ظل هذه الازمة و لملعب بابل الاولمبي اهمية خاصة بما يوازي ثقل المحافظةجماهيريا ورياضيا .

وشدد على مد جسور العلاقات المشتركة مع المحافظة لما فيه خدمة شبابنا فيجميع المجالات الشبابية والرياضية وباقصى درجات التفاهم والتعاون المشترك، منوها ان الوزارة ستلغي جميع الاستثمارات التي لا تلبي الطموح والعمل على تعزيز الاخرى المناسبة والمهمة لشباب بابل ، فضلا عن ضرورة تأسيس نادي تخصصي للشابات الامر الذي يعزز تطور الانشطة الرياضية والشبابية للنساء .

وثمن محافظ بابل حسن منديل، الروح الرياضية العالية والحرص الذي أبداه الوزير درجال مؤكدا ان جماهير بابل تكن للوزير كل التقدير والاحترام لمكانته الخاصة في نفوسهم ونحن في المحافظة نعد الكابتن عدنان درجال احد ابناء بابل وعلى استعداد دائم للتعاون وتحقيق الاهداف المشتركة لخدمة شبابنا لاسيما في المشاريع الشبابية الطموحة التي تؤمن لهم مستقبلهم وترفع من إمكانياتهم ومواهبهم، موضحا ان المحافظة ستعمل بروح التعاون والحرص مع وزارة الشباب لاجل اكمال الملاعب والمنشآت الرياضية فيالمحافظة.ورافق وزير الشباب والرياضة في زيارته الى بابل مدير عام شؤون الاقاليم طالب الموسوي ومدير عام دائرة الاستثمار علي شمس الدين.