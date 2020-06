قراءة متحركة لصور ساكنة

ويليام كارلوس وليامز

ترجمة: سوران محمد

العربة اليدوية الحمراء

أعتمد عليها

كثيرا

.

عربة حمراء

رابية

.

تلمع

بماء المطر

.

و بجانبها الدجاج

الابيض

……………

* تحليل نقدي للنص:

قد يكون مجموع كلمات هذا الشعر ست عشرة كلمة فقط، ويتألف من ثمانية سطور قصيرة، ولكن “العربة الحمراء” لويليام كارلوس ويليامز قد جرت ورائها مناقشات كثيرة، أكثر من العديد من قصائد القرن العشرين.

عند قراءة النص ربما يسأل القارئ الكريم لماذا يعتمد الشاعر “كثيرا” على شيء بسيط مثل العربة الحمراء ويجعلها ثيمة لقصيدتها؟ إجابة واحدة هي ان تفسير تلك العربة الحمراء قد تأتي كمرادف لشيء أكبر، و تعتبر هذه الحالة مثالا محددا لظاهرة أو فكرة عامة. حيث تحتوي العربة الحمراء التي “تتلمع” بمياه الأمطار معان لصور مخبئة وراء الدوال، حيث يلقي الشاعر الضوء علی هذه العربة في لحظة قصيرة وعابرة بعد هطول الأمطار، عندما جعل مياه الأمطار العربة الحمراء تتألق تحت أشعة الشمس. (هذا يشبه إلي حد كبير “ظهور” سريع لوجوه الركاب في قصيدة عزرا باوند “في محطة مترو”.) سوف تمر هذه اللحظة، وبمجرد أن تبخر الماء ستتجفف العربة كذلك مرة أخرى. عندئذ قد نقول أن ويليامز يعلن – بعبارات ملموسة وخيالية – أن الكثير من الناس غالبا ما يعتمد على هذه اللحظات السريعة، لالتقاط لحظات جمالية عابرة والتي قد تبدو عادية أو مادية بحتة في بعض الاحيان كـالـ(عربة يدوية ، دجاج). لكن من المهم أن نلاحظ ونفهم هذه التفاصيل اليومية الصغيرة كي نصل الي الاشياء الكبيرة التي ستأتي فيما بعد، وأن نتعرف على الجمال الشعري فيها. وهكذا نتمکن من العثور علی عروض مثيرة للاهتمام في هذه القصيدة. وهذا ما قاله (تال نیتال) في خضم فهمه لمرامي النص و أبعاده الاستاتيكية..

ومع ذلك ، هناك طريقة أخري لتفسير معني “العربة الحمراء” وهي التأكيد علي أن وليامز نفسه قد اعتني و اعتمد كثيرا علي العربة الحمراء والدجاج الأبيض: وأن كلتيهما رمزا للزراعة والزراعة هي محور الحفاظ على الحياة كما نعرف. ذلك بالطبع، وقد يتساءل المرء هنا لماذا كانت لون العربة حمراء؟ هل العربة الخضراء أقل أهمية في تاريخ عالم الزراعة من العربة الحمراء؟ وهنا نترك هذا السؤال الجوهري للقاريء الکريم، کي يفسر هذا الشعر علي طريقة فهمه و تجربته الخاصة، وهذه دائما هي صفة النصوص الحية، كما ان البعض يعتبرون هذه القصيدة القصيرة كمحاولة للشاعر للألتفات الي الادب التجريدي و عالمه السهل الممتنع في نفس الوقت.

* نبذة عن الشاعر:

عاش ويليام كارلوس ويليامز 80 عاما، (17 سبتمبر 1883 – 4 مارس 1963) وكان شاعرًا وطبيبًا أمريكيًا من بورتوريكو، ينتسب هذا الشاعر بشكل وثيق الي الحركة الشعرية الحداثية وكان يعتمد في كثير من نتاجاته علي عنصرالخيال..

النص بالانجليزية:

The Red Wheelbarrow

BY WILLIAM CARLOS WILLIAMS



so much depends

upon

a red wheel

barrow

glazed with rain

water

beside the white

chickens