أسود الرافدين يلاقي فيتنام استعدادا للتصفيات المزدوجة

قبل الذهاب إلى هونغ كونغ

بغداد ـ الصباح الجديد

وافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، بخوض مباراة ودية بين المنتخبين، في الثامن من تشرين الأول المقبل.

وتأتي المباراة تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. وأعلن الاتحاد الفيتنامي، مخاطبة السلطات الحكومية للموافقة على خوض المباراة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، ونتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول بالنسبة لإقامة المباريات الودية.

وستكون مواجهة فيتنام هي المباراة الودية التحضيرية الأخيرة لمنتخب العراق، قبل التوجه إلى هونج كونج لمواجهة منتخبها في الثالث عشر من أكتوبر، لحساب الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لحسم مخاطباتها مع الاتحادات الأخرى، بخصوص تأمين مباراتين وديتين قبل مباراة فيتنام الودية، وذلك من أجل التحضير المثالي لأسود الرافدين لمواصلة النتائج الجيدة، والتمسك بصدارة المجموعة الثالثة.

أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، القائمة الأولية التي ستبدأ التحضير لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وحدد الاتحاد الآسيوي، المواعيد الجديدة للمباريات التي ستقام في تشرين أول وتشرين الثاني المقبلين.وضمت القائمة الأولية للمنتخب العراقي، 34 لاعبًا، للتجمع الذي سيبدأ في 14 حزيران الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: جلال حسن – محمد حميد – فهد طالب – علي كاظم – محمد صالح، والدفاع: أحمد إبراهيم – علي فائز – سعد ناطق – ريبين سولاقا – ميثم جبار – مصطفى محمد جبر – علي عدنان – ضرغام إسماعيل – علاء مهاوي – فرانس ضياء بطرس – حسن رائد – مصطفى معن، والوسط: همام طارق – أمجد عطوان – بشار رسن – حسين علي – صفاء هادي – إبراهيم بايش – مازن فياض – محمد قاسم ماجد – محمد رضا – شريف عبد الكاظم – محمد مزهر، و الهجوم: علاء عبد الزهرة – مهند علي – أيمن حسين – علاء عباس – محمد داوود – محمد قاسم نصيف، و أكد والد علي الموسوي (18 عاما) المحترف في نادي كوبنهاجن الدنماركي رغبة نجله بتمثيل المنتخب العراقي.وقال في تصريحات خاصة إن علي الموسوي على أتم الاستعداد لتمثيل منتخب شباب العراق ولديه الرغبة لتمثيل بلاده برغم أن منتخب الدنمارك طلب ضمه.

وبين: “علي يحتاج إلى إكمال إصدار أوراقه الثبوتية كونه مولود في أوروبا وبالتالي يجب إصدار جواز عراقي لتمثيل المنتخب، وتلقينا عدة اتصالات بشكل شخصي لكن التحركات الرسمية لإصدار جوازه إلى الآن لم تتم“..

وأشار إلى أن علي ملتزم مع نادي كوبنهاجن لكن طموحه في المستقبل الانتقال لكبار الأندية الأوروبية خصوصا وأنه تلقى عدة عروض لكنه متريث لحين نضوجه بشكل تام.