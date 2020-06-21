أغرب عادات نجوم هوليوود..

الصباح الجديد-وكالات:

يتم احيانا، تسريب بعض العادات أو الأعمال الغريبة والشخصية للنجوم، وفي احيان أخرى، يصرّح الممثل عنها بنفسه، إمّا في حوارات خاصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصنع من نفسه خبراً.

​براد بيت​، كشف استغنائه عن صابون البشرة ومزيل العرق مدى الحياة، لاكتشافه احتوائها على بعض المواد السامة الضارة بالبشرة وبالصحة بشكل عام.

اما جينيفر أنيستون​، فلا تدخل أو تخرج من الطائرة قبل أن تختبر الأرضية بقدمها اليمنى!

جيمس مكافوي نجم X-Men، يحتفظ بأغرب عادة وهي أن يقول :”أرنب أبيض” كل أول شهر لأنّ جدته أخبرته وهو طفل صغير ان ترديد هذه العبارة يجلب الحظ الجيد.

كاتي بيري​، تكره أطباء الأسنان وتخشى أن تضطر لزيارتهم يومًا، لذا تحرص على أن تحتفظ بأكبر قدر من فرش الأسنان في كل رحلاتها وفي كل مكان تذهب إليه يمكن ان تخرج فرشاة اسنانها وتقوم بتفريشهم حتى لو اكلت حبة بطاطا، لتحافظ على أسنانها سليمة أكبر قدر ممكن.

ميغان فوكس، تحتفظ بكوب من الماء بجانبها عند القراءة لتقليب الصفحات، وتكره سماع صوت شخص يتنفس بجانبها.