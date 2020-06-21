حلقات جديدة من كارتون “ويلك يا أرنب” من دون سجائر

الصباح الجديد-وكالات:

صرح مدير ورشة “سويوز مولت فيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة، بوريس ماشكوفتسيف، أن شخصية الذئب في حلقات “ويلك يا أرنب” التي يجري تصويرها الآن، ستظهر من دون سجائر.

وكانت الفكرة الأساسية في حلقات الرسوم المتحركة السوفيتية للأطفال، والتي اشتهرت في العالم العربي بعنوان “ويلك يا أرنب”، ه تحميل الشخصية الشريرة في الفيلم (وهي الذئب في معظم الحالات) بعض العادات السيئة، التي تساعد في تربية الأطفال على النفور من هذه العادات، ومن بين ذلك كانت السجائر التي كان الذئب يدخنها.

لكن ماشكوفتسيف أوضح أنه بصدد اعتماد رموز أخرى عند خلق صورة البطل الجديد لمسلسل أفلام الرسوم المتحركة الأسطوري، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن كاتب السيناريو ابتدع الكثير من المستجدات في الحلقات الجديدة لم تكن موجودة في الحلقات القديمة التي حفرت في ذاكرة الأجيال التي عاصرتها.

وكانت وسائل الإعلام الروسية أفادت بأن المسلسل سيتضمن الكثير من الشخصيات الجديدة، التي ستشكل نماذج إيجابية يقتدي بها الأطفال.

ومن المتوقع أن يبدأ الموسم الجديد لحلقات فيلم الرسوم المتحركة “ويلك يا أرنب” الجديدة، نهاية الصيف الجاري ويتضمن 52 حلقة.