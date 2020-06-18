  • الخميس , 18 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

قدم الفيل أخطر غرفة في العالم

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الصباح الجديد-وكالات:

هل تتخيل أن مجرد الاقتراب من غرفة قدم الفيل قد يهدد حياتك ويتسبب لك في الكثير من المشكلات الصحية لأنها أخطر عرفة في العالم.

قصة الغرفة مرتبطة بانفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986 لأنها ليست غرفة بالمعنى التقليدي، فخلال الحادث الذي هز العالم انفصل غطاء المفاعل البالغ وزنه ألف طن وكون كتلة من الكوريوم المشع.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة إلا أنها ما تزال مشعة جداً وتوجد قدم الفيل حاليًا في ممر توزيع البخار أسفل بقايا المفاعل تحديداُ تحت الغرفة 217 من مفاعل تشيرنوبل.

وسميت بقدم الفيل بسبب شكلها المجعد الذي يشبه قدم الفيل الضخمة، وتتكون من طبقات من ثاني أكسيد السيليكون، مع كمياتٍ قليلة من اليورانيوم والتيتانيوم والزركونيوم والمغنيسيوم والجرافيت ومغطاه بطبقة تشبه لحاء الأشجار والزجاج من الخارج وذلك لأنها تحتوي على حبوب بلورية من الزركون.

وتم اكتشافها بعد ثمانية اشهر تقريباً من تكونها وكانت تبلغ قوة الإشعاع بالقرب منها حوالي 8000 رونتغن، أو 80 جراي في الساعة، والذي يُعتبر جرعةً وسطى مميتة من الإشعاع، فالتواجد بالقرب منها لمدة خمس دقائق فقط يقضي على حياة الإنسان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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