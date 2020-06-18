  • الخميس , 18 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العالم يشهد كسوفا حلقيا في 21 يونيو

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الصباح الجديد-وكالات:

يشهد اليمن، الأحد المقبل كسوفا حلقيا نادرا للشمس، يستغرق نحو ثلاث ساعات، فيما يكون كسوفا جزئيا في باقي الدول العربية وأجزاء من العالم.

ومن المتوقع أن تحدث ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس يوم الأحد 29 شوال 1441هجرية، الموافق 21 يونيو2020 ، وستكون مرئية في صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية.

وسيشاهد الكسوف الحلقي للشمس كذلك في أجزاء من عُمان، وأجزاء من جنوب السودان والسعودية، فيما سيُشاهد كسوف الشمس بشكله الجُزئي في بقية المناطق العربية ما عدا معظم المغرب وموريتانيا.

ويُمكن رؤيته في (جنوب شرق أوربا وقارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا وشمال أستراليا وقارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها وإندونيسيا وميكرونيزيا والمحيط الباسفيكى والمحيط الهندي).

فيما سيُرى كسوفا حلقياً في مناطق متعددة في كلٍ من (الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وباكستان والهند والصين وجنوب السودان وأريتريا).

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعين دقيقة تقريباً.

والكسوف الحلقي أو “حلقة النار” نوع نادر من أنواع الكسوف الشمسي، وفيه تظهر حلقة من الضوء حول القمر المظلم حينما يمر أمام قرص الشمس ولا يتمكن من تغطية بشكل كامل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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