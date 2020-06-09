شركة بتروناس تجهز عددا من المستشفيات بكرفانات للحجر ومستلزمات الوقاية الصحية

بالتعاون مع شركة نفط ذي قار

الصباح الجديد- خاص:

قامت شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي بالتعاون مع شركة نفط ذي قار بتجهيز مستشفى الحسين (ع) التعليمي في المحافظة بعدد من الكرفانات كأماكن للحجر الصحي للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا (COVID 19) كما تعتزم أيضاً البدء بحملة لتعفير القرى المحطية بالحقل ستشمل اكثر من 30 قرية ولفترة اسبوعين تقريباً”.

جاء ذلك ضمن إلتزام شركة بتروناس بمسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي في المحافظة، ومنها مشاركة الجهات الصحية في حملتها للحد من انتشار فايروس كورونا، وذكر بيان للشركة أنها “نفذت برنامجاً لتجهيز مستشفى الرفاعي في شمال المحافظة اذ شمل تجهيز المستشفى بمعدات الوقاية الشخصية تضمنت الكفوف والكمامات الطبية وبدلات الوقاية.

وأوضحت الشركة في البيان ” تزامنا مع ازمة (COVID 19) وشهر رمضان المبارك تم توزيع نحو 800 سلة غذائية على العوائل المتعففة، جاء البرنامج ضمن سلسلة برامج المساهمات الاجتماعية السنوية التي تقدمها الشركة”.

وتابعت ان “برامج المسؤولية الاجتماعية جاءت من منطلق تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المجتمعات المحيطة ما يعد ذلك ضرورياً لاستدامة عمليات الشركة”.

ومضت بتروناس الى القول أن “هذه البرامج تعكس احتياجات المجتمعات المحلية وشواغلها وأولوياتها مثل: البنية التحتية، وتأهيل وتطوير المدارس، ورفع مستوى الرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي وغيرها والتي حققت فيها بتروناس تقدماً ملحوظاً منذ عام 2013”.

كما تستمر بتروناس في تقديم المساعدات الصحية باعتبارها أولوية بالغة الأهمية ومن الجدير بالذكر انها نفذت نهاية العام الماضي برنامجاً للرعاية الطبية في قضاء الفجر في محافظة ذي قار تماشياً مع الاحتياجات الأساسية للمجتمع، إذ سلّمت بتروناس (PCIHBV) الى المركز الصحي التابع لقضاء الفجر بعض المعدات الطبية الضرورية والتي تضمنت سرير طبي متنقل، جهاز فحص الدم الشامل وجهاز التبخير الدوائي.