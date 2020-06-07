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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • توم كروز يبني قرية كاملة خالية من “كورونا” من اجل “المهمة مستحيلة”

توم كروز يبني قرية كاملة خالية من “كورونا” من اجل “المهمة مستحيلة”

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الصباح الجديد-وكالات:

 قرر الممثل الأميركي توم كروز وفريق عمل الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة “المهمة المستحيلة” بناء قرية كاملة خالية من كورونا في موقع مهجور للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير في بريطانيا، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية للجزء السابع من سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة” التي تحقق أعلى نسبة مشاهدة حول العالم.

وبسبب توقف التصوير لفترة، اضطر فريق العمل أيضًا أن يؤجل موعد إطلاق الفيلم الذي كان مقررًا في شهر يوليو من عام 2021، إلى شهر نوفمبر من العام نفسه.

يشار إلى أن توم كروز، بدأ قبل أسابيع بإجراء اتصالاته مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة إنطلاق تصوير فيلمه الجديد في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، فسيكون هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يجري تصويره في الفضاء الخارجي، على وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ووسائل إعلام أميركية.

“المهمة المستحيلة” تأليف وإخراج: كريتسوفر ماك كويري.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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