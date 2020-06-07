توم كروز يبني قرية كاملة خالية من “كورونا” من اجل “المهمة مستحيلة”

الصباح الجديد-وكالات:

قرر الممثل الأميركي توم كروز وفريق عمل الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة “المهمة المستحيلة” بناء قرية كاملة خالية من كورونا في موقع مهجور للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير في بريطانيا، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية للجزء السابع من سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة” التي تحقق أعلى نسبة مشاهدة حول العالم.

وبسبب توقف التصوير لفترة، اضطر فريق العمل أيضًا أن يؤجل موعد إطلاق الفيلم الذي كان مقررًا في شهر يوليو من عام 2021، إلى شهر نوفمبر من العام نفسه.

يشار إلى أن توم كروز، بدأ قبل أسابيع بإجراء اتصالاته مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة إنطلاق تصوير فيلمه الجديد في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، فسيكون هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يجري تصويره في الفضاء الخارجي، على وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ووسائل إعلام أميركية.

“المهمة المستحيلة” تأليف وإخراج: كريتسوفر ماك كويري.