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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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استفتاء ماركا دليل على مكانة جمهور الزوراء

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

هنأ النجم الدولي السابق احمد راضي، جمهور الزوراء بعد حصوله على المركز الثالث في استفتاء صحيفة “ماركا” الاسبانية لأفضل جمهور في العالم.. وتحصلت جماهير النوارس على المركز الثالث في استفتاء الصحيفة العالمي الذي ضم أكثر من 40 نادٍ.

وقال راضي إن “حصول جماهير الزوراء على المركز الثالث، جاء بسبب رقي الجمهور ومكانته التي كانت ولاتزال مرموقة على جميع الأصعدة“.وأوضح بالقول، “اود ان اهنئ جمهور النوارس على هذا الإنجاز، فهذه مكانته الطبيعية وتكريم لما قدمه من دعم لفريقه وللاعبيه في جميع الظروف على مر الازمان“.

يذكر ان “الساحر” احمد راضي، مثل النوارس في 7 مواسم كلاعب وايضاً تولى رئاسة النادي بعد اعتزاله ولطالما تغنت جماهير النوارس، بعدما قاد الزوراء لمنصات التتويج.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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