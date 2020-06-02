الشباب والرياضة تطلع ميدانيا على أعمال مستشفى الطب وتزور مسبح الشعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، مسبح الشعب المغلق في مجمع ملعب الشعب الدولي برفقة الملاكات الهندسية في الوزارة مبديا ملاحظات عدة تخص انجاز العمل وتطوير المرفقات الخدمية في المسبح الاولمبي ، كما زار اول مستشفى للطب الرياضي والعلاج الطبيعي في العراق داخل المدينة الشبابية في العاصمة بغداد تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، واطلع على نسب الانجاز واخر ما تم انجازه من اعمال الصب الخرسانية واستمرار العمل على الرغم من خطر جائحة كورونا .

واشاد الوزير في موقع بناء المستشفى ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات دائرة الشؤون الهندسية والفنية وسعيها لانجاز المشاريع المنتشرة في بغداد والمحافظات لتكون في متناول شبابنا ورياضيينا، وأكد وزير الشباب والرياضة، أن “المستشفى سيكون إضافة مهمة إلى المنظومة الرياضية بشكل كامل، والوزارة حريصة على إنشائه لخدمة الرياضيين فى كافة الألعاب، وتجهيزه على اكمل وجه من مختبرات وصالات علاجية متنوعة، اذ سيساعد في توفير الوقت وسرعة تقديم العلاج والتأهيل المناسب للاعبي المنتخبات والأندية والاخرين.

ويمثل مستشفى الطب الرياضي الذي ستتكفل بانشائه احدى الشركات الالمانية وبواقع 50 سريرا لصالح وزارة الشباب والرياضة، انجازا مهما في الجانب الصحي والعلاجي، إذ يستقبل اعدادا كبيرة من المراجعين سواء من الرياضيين أم غيرهم، وسيتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية الى جانب التوسع بالملاكات والاختصاصات الطبية وشهد موقع مشروع مستشفى الطب الرياضي في المدينة الشبابية الاسبوع الماضي اعمال صب الأسس للمشروع.