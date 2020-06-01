استعداد مبكر لدراما رمضان 2021

متابعة الصباح الجديد :

على الرغم من أن أياما قليلة فقط مضت على انتهاء شهر رمضان، إلا أن هناك بعض المسلسلات المصرية، أعلن القائمون عليها عرضها في شهر رمضان 2021، حتى إنهم نشروا الملصقات الدعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد فشل استكمال تصوير مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين هند صبري وأحمد عز، بسبب تعليق حركة الطيران في الوقت الذي كان يستدعي فيه تصوير معظم المشاهد خارج مصر، تقرر استكمال التصوير فور عودة حركة الطيران الذي تم تعليقه طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلن صناعه عن عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021.

مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، يمثل عودة للتعاون بين الثنائي هند صبري وأحمد عز، بعدما سبق وقدما معا في بدايتهما الفنية فيلم “مذكرات مراهقة” للمخرجة إيناس الدغيدي، ويشاركهما بطولة المسلسل هشام سليم ومحمود البزاوي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، والقصة من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “بـ 100 وش” لكل من نيلي كريم وآسر ياسين، قرر صناعه عمل جزء ثانٍ منه يعرض في رمضان المقبل، وقد استطاع المسلسل أن يحقق نجاحات كبيرة على مستويي الجمهور والنقاد.

تدور أحداث المسلسل حول عمليات السرقة والنصب، وذلك في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

قرر صناع مسلسل الخيال العلمي “النهاية” الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف إنتاج جزء ثانٍ من العمل الذي لاقى انقساما بين الجمهور حوله ما بين عدم فهم لأحداثه لدى البعض وآخرين فسروا غموض أحداثه بأنها تخاطب فئة بعينها من الجمهور.

تدور أحداث المسلسل في القدس بعد تحريرها من قبل العرب عام 2121، ويحاول المهندس زين التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه.المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، وإياد نصار، وسوسن بدر، ومحمد لطفي، ومحمود الليثي، وسارة عادل، وسهر الصايغ، وباسل الزارو، وباسم مغنية، وعبد الرحيم حسن، ومحمد مرزبان، وأيمن الشيوي، ومحمد جمعة، وداليا شوقي. فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

وفي مسلسل “الاختيار”، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، ورصد شخصية الضابط أحمد صابر المنسي، تقرر عمل جزء ثانٍ من العمل لرصد شخصية الشهيد إبراهيم الرفاعي، وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عمن سيقدم الشخصية وإن كانت الأقاويل تتجه بقوة نحو الفنان محمد عادل إمام. مسلسل “الاختيار” عن قصة لباهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وبعدما تأجل تصويره، ولعدم إمكانية عرضه في شهر رمضان، تقرر أن يعرض مسلسل “سيف الله” الذي يرصد حياة الصحابي خالد بن الوليد ويقوم ببطولته الفنان ياسر جلال بدلا من الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر أن يعاد تصوير المشاهد التي سبق وصورها عمرو من قبل وذلك قبل اعتذاره رسميا عن تجسيد الشخصية.

تدور أحداث المسلسل حول الصحابي خالد بن الوليد، والعمل مأخوذ عن كتاب “عبقرية خالد” للكاتب عباس محمود العقاد.

“سيف الله” يشارك في بطولته يوسف شعبان، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيي الدين، وحمزة العيلي، ورشدي الشامي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وبعدما انتهى تصوير جزء كبير من مسلسل “القاهرة كابول” وتأجل تصوير الجزء الآخر؛ كون بعض المشاهد كانت تتطلب التصوير في إيطاليا، وحالت أزمة “كورونا” دون ذلك، تقرر عرض العمل في شهر رمضان القادم ولكن الأمر مرهون بعودة حركة الطيران من جديد.

المسلسل من بطولة كل من الفنانين فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وبعد توقف تصويره يعود مسلسل “تقاطع طرق” للفنانة منى زكي للتصوير من جديد الأسبوع القادم، حتى يكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.

ويمثل العمل عودة منى زكي إلى الدراما بعد غياب أربعة أعوام، بعدما قدمت مسلسل “أفراح القبة”، لتناقش قضية الخيانة الزوجية، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل في صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، الذي كتب قصته ويخرجه تامر محسن.