“مريم كشاورز” الوقوف وراء النص

شـرايط

ربما تكون السمة المميزة لفيلم ” شرايط ” للمخرجة الايرانية المقيمة في الولايات المتحدة ” مريم كشاورز ، هي الجرأة في طرح موضوع ربما لم تتعرض له الكثير من الافلام ، ليست الايرانية فقط بل حتى افلام دول لها باع طويل في السينما ، فهي تحاول ان تتعرض للمقدس الاسلامي بجرأة ربما لم أشاهدها انا على اقل تقدير في باقي الافلام الايرانية التي كثيرا ما انتقدت التابو الاسلامي والتشدد الذي تمارسه السلطة الدينية في ايران ، ولكنها لم تطرح مثل هذا الطرح الذي طرحته ” مريم كشاورز ” حيث يحكي الفيلم قصة فتاتين صديقتين من طبقة ارستقراطية ، مازالت متمسكة بتقاليدها الأرستقراطية رغم التغيير الكبير الحاصل في ايران بعد مجيء اية الله الخميني الى السلطة في شباط 1979 ، اولى علامات التمرد تبدا بالمشهد الاستهلالي للفلم ، حيث باحة مدرسة ثانوية ينادي فيها على اسماء الطالبات ، وطلب المديرة من الطالبة ” شيرين ” قامت بدورها الممثلة الفرنسية الجنسية والايرانية الاصل ” سارة كاظمي ” ان تبقى لكي تتكلم مع المديرة فتبقى معها صديقتها الطالبة ” عاطفة ” تلعب دورها الممثلة “نيكول بوشهري ” ، حيث يتضح اعتماد شيرين على عاطفة في دفع مستحقات المدرسة المتأخرة ، ثم تسخران من المديرة وتقلدان صوتها ، لينتقل الفيلم بلقطات عدة لإيصال فكرة طموح الفتاتين بالحصول على كامل حريتهما ، والحرية هنا ليست حرية البيت ، بل حرية المجتمع فعائلتهما الأرستقراطية لا تمانع ولا تعترض على كل ما تقومان به ، حيث تذهبان الى منازل للجنس والدعارة وتعاطي الحشيش وهم مازالتا طلبتي اعدادية .

الاخ الاكبر لعاطفة متدين عكس بقية افراد العائلة خصوصا وهو العائد توا من الباسيج رغم تعليمه الأرستقراطي الواضح فهو عازف ومحب للموسيقى بشكل كبير ، وهو لا يعترض على تصرفات اخته رغم عدم رضاه الداخلي فتبدو سلطة الاب هي المهيمنة عليه ، فيقوم بمراقبة افراد اسرته من خلال نصب كاميرات مراقبة في كافة ارجاء المنزل ويستمتع بذلك في اشارة الى الوضع النفسي الذي يعانيه .

عاطفة تحلم بمغادرة طهران الى دبي حيث الحرية الواسعة، واعتقد ان اختيار دبي له دلالة واضحة على التباين بين مجتمعين اسلاميين.

عاطفة وبسبب شبقها الكبير والواضح تتحول الى شاذة تعشق صديقتها شيرين ، وفي مشهد فيه تعرض واضح للمقدس تبدأ عاطفة بملامسة صديقتها شيرين وتبدا بمضاجعتها مع تكبير المؤذن لصلاة الفجر ، واعتقد ان هذا المشهد قد اثار الكثير من ردود الافعال باتجاه الفيلم ، فالكثير من الافلام الايرانية تعرضت للنظام وللإسلامين لمتشددين دون الاساءة الواضحة للمقدس ، فالأذان هو اسلامي عام وليس ايراني فقط ، ولو اخذنا فيلم مثل ” السلحية ” للمخرج كمال تبريزي ” فانه يتعرض لشخص رجل الدين الفاسد بشكل كبير وكذلل للمؤسسة الدينية معتبرا ان الممارسة الفردية هي الخلل وليس الاسلام ، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز في داخل ايران وخارجها ، وكذلك فيلم اطفال الجنة للمخرج ” مجيد مجيدي ” حيث يدين الفيلم الطقوس الدينية في ايران ، فرغم حاجة اولاده لشراء حذاء بدل الذي فقدوه ، يظهر الفيلم الاب وهو يذهب يوميا الى مجالس العزاء الدينية والتبرع لها ولكن السلطة لم تستطع منع الفيلم لأنه يقدم طرحا عن خلل واضح في تفكير الرجال المتدينين ، وحصل الفيلم كذلك على العديد من الجوائز ، ورشح لجائزة الاوسكار عن افضل فيلم اجنبي في حينها .

الفيلم يحاول طرح قضية هاتين الفتاتين بشكل مرتبك، فهو لم يقدمهما كفتاتين مضطهدتين لكي نتعاطف معهما، بل قدمهما كفتاتين شاذتين تحاولان التمرد على كل شيء، العائلة، السلطة، الدين .

الاخ الكبير ” مهران ” يقع في حب صديقة اخته شيرين ، رغم معرفته بإقامتها علاقة جنسية مع شقيقته ، خصوصا بعد القاء القبض على الاثنتين وهما في حالة سكر شديد وتقودان سيارتهما وتصرخان طالبتين ان يتم مضاجعتهما من احد ما ، بعد ان حاولن مع بعض اصدقائهن دبلجة فيلم ” ميلك ” لشين بن ” الى اللغة الايرانية ايغالا في تحدي السلطة والمجتمع المحافظ الذي يعشن فيه، فيلقى القبض عليهن واقتيادهن الى مبنى للمخابرات ، حيث يعمل الاخ مهران ، تحاول المخرجة مريام كشاورز ان تعرض طرق التحقيق التي فيها انتهاك كبير لحقوق الانسان ” مشهد فحص عذرية ، عاطفة ” والضغط الكبير الذي تعانيه ” شيرن ” من قبل المحقق ، لكن تدخل والد عاطفة ينهي الموضوع ويتمكن من اخراجهما من السجن بعد ان يعرف ان ابنته قد فقد عذريتها ، ولكنه لا يبدي اي اعتراض او غضب على ذلك ، كذلك الابن مهران يطلب من شيرن الزواج رغم معرفته تفاصيل التحقيق ، وربما ارادت ” مريم كشاورز ان تقول ان نظرة هذه الطبقة الأرستقراطية الايرانية الى مثل هكذا أمور لا تختلف كثيرا عن نظرة المجتمع الاوربي لها .

وتؤكد على ذلك بمعرفة الاخ مضاجعة اخته لزوجته من خلال كاميرا المراقبة التي يضعها، وتحدي اخته له بالوقوف امام كاميرا المراقبة، وتمسكه رغم ذلك بزوجته، رغم تأثيره على الاب واقناعه بالصلاة معه.

الفيلم ينتهي بسفر عاطفة الى دبي مدينة الاحلام بالنسبة لها بعد ان ترشي رجل الجوازات لكي يتقاضى عن موافقة والدها على سفرها كونها قاصر.

من الناحية الفنية واستخدام عناصر اللغة السينمائية وقف المخرجة مريم كشاورز خلف النص الذي كتبته مريام يشافارز، معتمدة على مشاهد الاثارة في الفيلم معتبرة ان هذه المشاهد ذات الدلالة المباشرة ربما تغني عن استخدام مشاهد ذات دلالات ورموز توصل ما يريد الفيلم ان يقوله، ولم تقف امامه الا في مشاهد بسيطة مثل مشهد استرخاء الفتاتين وفي الخلف شوارع طهران مملؤة بالسيارات وكذل صورتيهما وهما يطلان براسيهما من على الجسر، وربما تكون قد راهنت على الدهشة التي قد تصيب المتلقي من خلال الطرح الجريء لموضوعة الفيلم.

الممثلتين الرئيسيتين في الفيلم ” سارة كاظمي ” و ” نيكول بوشهري ” ادين دورهن بشكل متقن وجميل، واعتقد ان ذلك متأتي من امتلاكهن للحرية الواسعة كونهن يعشن خارج أيران، رغم ان “سارة كاظمي ” كان هذا دورها الاول في السينما الايرانية.

التايتل النهائي للفيلم حمل اسماء عدة شركات انتاج فنية نجدها حاضرة في العديد من افلام سينما هوليوود، الامر الذي يفسر الجهات الكبيرة التي تقف خلف انتاج الفيلم، عكس العديد من الافلام الايرانية الناجحة التي تميزت ببساطة الانتاج وحازت على العديد من الجوائز العالمية.

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الفيلم برأيي اراد ان يقول للمشاهد الغربي ان هذه هي حقيقية ايران، ولم يرد ان يقول ذلك للمشاهد الايراني المطلع على كل حيثيات الامور في بلده، والذي ربما لا يقتنع بما طرحه الفيلم حتى لو كان متقاطع مع النظام هناك .