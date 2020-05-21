شمس أكتوبر تنضم إلى اسرة الإعلام الإلكتروني

بغداد ـ فلاح الناصر:

حازت مؤسسة شمس أكتوبر نيوز الإعلامية على كتاب اعتمادها الرسمي في هيئة الإعلام والإتصالات يوم 31/12 2019، ومعتمدة لدى الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، اقيمت احتفالية افتتاحها رسميا يوم 12 كانون الثاني 2020، ترأس مجلس إدارتها السيدة، نجلاء الشمري، يعمل معها فريقا من المتطوعين يتكون من 10 عناصر.

تقول الشمري لـ “الصباح الجديد”: بدأت أعمالنا بالمشاركة في مهرجان سنوي تقيمة جمعية المعوقين واقيم الحفل في مول زيونة، اذ قامت المؤسسة باجراء مقابلات وتغطية واسعة عن الحفل، ثم في مؤتمر اقيم تحت عنوان “انطلقي ايتها المرأة إلى المواقع السيادية”، واقامت مؤسستنا يوم 10 آذار الماضي حفلا لمناسبة عيد المرأة، وتم فيه تكريم 8 من المبدعات في ميدان العمل الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.

تشير الشمري، وهي ابنة المدقق اللغوي في جريدة الثورة سابقا، عبد الستار علوان، إلى ان برنامج المؤسسة المقبل، يتضمن اقامة دورات وورش تدريبية إعلامية، تتمضن دروس نظرية وتطبيقات عملية في الميدان، وتنسيق مع عمادات كليات الإعلام في الجامعات العراقية، وكذلك افتتاح فروع بالمحافظات وتوسيع الملاك العامل من أجل تقديم الافضل على صعيد العمل الإعلامي الإلكتروني.