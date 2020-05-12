مخالفات مسلسلات رمضان.. الكثير من العنف

الصباح الجديد – وكالات:

تعرضت المسلسلات المصرية التي تُعرض في رمضان للكثير من الانتقاد بسبب ما تتضمنه من مشاهد وأفكار. وصدر تقرير المجلس الأعلى للإعلام في مصر لرصد أبرز المخالفات في الأعمال المصرية.

وذكر التقرير ان الاخطاء شملت السب والقذف، والألفاظ سوقية، والتهكم والسخرية، والحض على الكراهية، وانتقادات سلوكيات المصريين، اضافة الى مشاهد العنف، والإيحاءات جنسية.

مسلسل خيانة عهد من أكثر المسلسلات التي تظهر خلالها قضية إدمان المخدرات بوضوح، لكنه ليس العمل الوحيد فهناك أيضاً تناول لقضية المخدرات من ناحية الإتجار ولكن في مسلسل البرنس الذي تضمنت مشاهده من صور الضرب والعنف ما عرضه للنقد الشديد.

وعلى الرغم مما حققه مسلسل بـ100 وش من نجاح إلا أن بعض الانتقادات طالته بخاصة وأنه يُركز على فكرة الثراء السريع من خلال عمليات النصب والسرقة.

من ضمن الانتقادات التي وجهها التقرير لمسلسلات رمضان، التقليل من شأن المرأة ومشاهد العنف ضدها، ونرى هذا في بعض المسلسلات مثل فرصة تانية.

كما تضمنت بعض المسلسلات إساءة للطفل مثلما تعامل مسلسل البرنس. كذلك بالنسبة للمعاناة التي يتعرض لها الطفل في مسلسل لعبة النسيان

هناك أيضاً انتقادات متعددة لأسلوب الحوار في المسلسلات المصرية عموماً حيث اعتبر البعض أنها سوقية وتفتقر إلى الرقي مثل مسلسل عمر ودياب. بجانب هدم قواعد العائلة وتشويه صورتها في أكثر من عمل منهم سلطانة المعز، وخيانة عهد.