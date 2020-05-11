نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية لردم الهوة بين الحزبين الرئيسين

جلسة برلمان كردستان تعمق الانقسام السياسي في الاقليم

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وصل رئيس اقليم كردستان نائب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى محافظة السليمانية في زيارة غلفها تعتيم اعلامي، والتقى خلالها في منطقة ميركبان السياحية برئيس الجمهورية برهم صالح الذي عاد من بغداد بهدف معالجة الخلافات والتوتر الذي برز مؤخرا بينه مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، على خلفية ترشيح رئيس الجمهورية شخصيات مستقلة لشغل حصة الكرد من المناصب الوزارية الامر الذي رفضه بارزاني واعتبره تجاوزاً على استحقاقه حزبه الانتخابي.

واكد مصدر مطلع للصباح الجديد ان نيجيرفان بارزاني بحث مع برهم صالح بعيدا عن اعين وسائل الاعلام عددا من القضايا والمواضيع الانية وفي مقدمتها استياء الحزب الديمقراطي من سحب وزارة المالية منه ومنع وزيره السابق فؤاد حسين من اسستلام منصب وزاري، في حكومة الكاظمي، مشيراً الى ان هناك خلاف داخل الحزب الديمقراطي، وتحديدا بين جناحي نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني حول مرشح الحزب الديمقراطي لشغل منصب وزارة الخارجية التي ستؤول الى الديمقراطي في حكومة مصطفى الكاظمي.

واوضح المصدر ان بارزاني طلب من برهم صالح ان يمارس دورا اكبر في اطار معالجة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.