جهود كبيرة للأرتقاء بعمل الموانئ لدعم الأقتصاد الوطني

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة وفعاليات شركة موانئ العراق

مدير عام شركة موانئ العراق يتفقد ميناء خور الزبير

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الشركة العامة لموانئ العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

القرض الياباني

فقد تفقد رئيس مهندسين أقدم اثيل عبد علي سلمان مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق هيئة القرض الياباني التابعة للشركة واجتمع مع رئاسة الهيئة ومدراء مشاريع المرحلة الثانية لمشاريع تأهيل قطاع الموانئ. lQ – p20 .

وقدم أعضاء الهيئة ومدراء المشاريع شرحا مفصلا لتقدم العمل في ظل ظروف حظر التجوال ومدى تاثيرة على نسب إنجاز هذه المشاريع والاجراءات المتخذة لتذليل العقبات والتعامل مع كل مشروع على وفق اتفاقية القرض وإرشادات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA .

وقد وجه المدير العام إدارة الهيئة على اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تقلل من تبعات جائحة كورونا على تقدم المشاريع مع اخذ جميع التدابير الصحية والوقائية المطلوبة وحسب قرارات خلية الأزمة للحفاظ على أرواح العاملين .

كما وعد بتقديم كل انواع الدعم لإدارة الهيئة لتجاوز الأزمة الحالية وإكمال تنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير الموانئ

الجدير بالذكر أن موانئ العراق ماضية قدما لتطوير وتحديث جميع منشآتها لتصل إلى مصاف الموانئ العالمية.

قسم المسافن والصناعات البحرية

وتفقد المدير العام قسم المسافن والصناعات البحرية لمتابعة ما أنجز من أعمال تسفين القطع البحرية.

وأوضح مدير قسم المسافن والصناعات البحرية رئيس المهندسين اسعد عبد الوهاب أن ملاكاتنا تعمل بجهود إستثنائية بتأهيل وصيانة العديد من القطع البحرية لتكون جاهزة للعمل في القريب العاجل.

وفي أثناء زيارة مدير عام الشركة لقسم المسافن والصناعات البحرية تمت مناقشة أعمال خطة الحوض العائم المزمع تنفيذه ضمن مشروع هيئة القرض الياباني للمرحلة الثانية ومعالجة المعوقات التي تعوق حركة العمل

وزار المدير العام ايضا معمل خياطة الشركة مثمناً بذلك الجهود المبذولة في الاستمرار بعملية الإنتاج داعياً الموظفين كافة لتضافر الجهود من أجل الارتقاء بالشركة الى ماتطمح اليه للاسهام في النهوض بالأقتصاد العراقي.

ميناء أم قصر الشمالي

وتفقد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق مديرية ميناء أم قصر الشمالي والتقى بإدارة الميناء وأجرى جولة تفقدية شملت جميع الأرصفة..

وأكد على ضرورة الالتزام بجميع العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص ومراعاة الظروف التي يمر بها البلد وتسهيل الاجراءات قدر الإمكان على وفق مايسمح به القانون .

كما شدد على متابعة عقد شركة تنظيف الميناء وتواجد العمال والآليات وحسب العقد المبرم لإظهار الميناء بصورة تليق بسمعة وتاريخ الشركة ، وبحث مع إدارة الميناء موضوع العوائد والأجور في ظل هذه الظروف الاستثنائية وأكد على تسهيل إجراءات دخول المواد الطبية والغذائية للبلد.

يذكر ان ميناء أم قصر الشمالي اسهم بشكل كبير في دخول المواد الطبية والغذائية بالرغم من الظروف التي يمر بها البلد جراء جائحة كورورنا حيث لم تتوقف عمليات استقبال البواخر خلال هذه الفترة. .

واجتمع مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق بإدارة ميناء خور الزبير واطلع على سير العمل وبارك وثمن جهودهم المبذولة في الأرتقاء بالخدمات التي يقدمها الميناء.

وإطلع على المشاريع المقامة في الميناء ومنها أعمال رصيف رقم 1 متسوبيشي أحد مشاريع القرض الياباني ، وأكد ان مشروع رصيف 1 يعد من المشاريع الرائدة في الميناء وسيحقق قفزة كبيرة في حال إنجازه.

وقال خلال الاجتماع بمدير وإدارة ميناء خور الزبير انه يجب تطبيق جميع إجراءات الوقاية من مرض كورونا وكذلك الاهتمام بنظافة جميع مرافق الميناء وتنسيق العمل مع الجهات الساندة ومتابعة العمليات المينائية بما يتناسب وحجم التطلعات لزيادة الواردات .

يذكر ان ميناء خور الزبير تأسس عام 1974 م ويبعد عن مدينة البصرة 40 كم .

انجاز المرحلة الاولى لتأهيل مستشفى كرفانيا للحجر الصحي

ودعماً واسناداً لخط الصد الأول أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق انجاز المرحلة الاولئ لتأهيل وتأثيث مستشفى كرفانيا للحجر الصحي في محافظة البصرة وفي الموقع الكائن في منطقة حمدان وذلك بالتعاون مع دائرة صحة البصرة. .

ويتم انشاء هذا المستشفى لضرورة دعم ومساندة الملاكات الصحية وخطوط الصد الأولى بجميع الأمكانات والطاقات المتوفرة لتجاوز أزمة جائحة كورونا بسلامة وأمان .

وأوضح مدير عام الشركة ان المشفى يتكون من 53 كرفانا بقياس 16× 4 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى المتضمنة 12 كرفاناً يحتوي شتى الخدمات للمرضى من انترنت وصحيات ووسائل ترفيهية ولوندري ومحطة تحلية مياه ومحطة لتجهيز الطاقة الكهربائية بواقع 500 كي في ومنظومة كاميرات للمراقبة .

وأن العمل بالمشروع مازال مستمراً بجهود ملاكات قسم الشؤون الهندسية والقسم التجاري للشركة ليكون منجزا آخر يضاف الى مساعي وزارة النقل في التصدي للوباء وحجراً صحياً للعائلات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا.