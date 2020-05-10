قطر: الأوضاع في العراق والمنطقة على حافة الانفجار

بغداد- الصباح الجديد :

حذّر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن أوضاع العراق والمنطقة على حافة الانفجار، في ظل التوترات وغياب الإصلاحات، وتداعيات فيروس كورونا، داعياً دول المنطقة إلى التعاون فيما بينها لتجاوز التحديات.

وقال آل ثاني في ندوة عبر الإنترنت مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إنه “في ظل حصار دولة قطر، والتوتر الإيراني السعودي، والإيراني الأميركي، والأوضاع في العراق واليمن وغيرهما، بالإضافة إلى غياب الإصلاحات الداخلية، كل ذلك يضع المنطقة على حافة الانفجار”.

وشدّد الوزير القطري على ضرورة أن تتعاون دول المنطقة فيما بينها، إذا أرادت تجاوز هذه الأوضاع، قائلاً إن “كل هذه التوترات والنزاعات تثير المخاوف، إضافة إلى وجود دول غير قادرة على إدارة الحكم وإجراء إصلاحات داخلية تمكّنها من التعامل مع أي أزمات مستقبلية”.

وتابع “يضاف لكل ذلك وباء كورونا الجديد الذي جاء كحبة كرز فوق الحلوى، أعتقد أنه لدينا وصفة كاملة للانفجار في المنطقة، ما لم نلتفت للإصلاح والتعاون بين دول المنطقة”.ولفت إلى أن الحرب في اليمن انحرفت عن وجهتها، وقال إن “الهدف منها كان بداية حماية حدود السعودية وتثبيتَ الحكومة الشرعية، لكن تبين لاحقاً أنها قامت دون استراتيجية محددة وأهداف معلنة”.