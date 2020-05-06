فوائد ممارسة الرياضة في الليل

علياء علي العتبي

تعد الرياضة من أهم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان على جميع الأصعدة لما لها من فوائد بدنية وصحية ‏كثيرة، كما أنّ لها أثر كبير على الصعيد النفسي والذهني، والأخلاقي، والاجتماعي، وبالرغم من فوائد ‏الرياضة العديدة إلا أنّ الكثير من الأشخاص يهملها بسبب ضيق الوقت، كما ساهمت التكنولوجيا ‏بسرعتها إلى عدم توفير وقت لممارسة الرياضة، ومن الجدير بالذّكر أنّ ممارسة الرياضة في كل وقت ‏من أوقات اليوم لها فوائد معينة وأثبت المختصون أنّ الرياضة في أوقات الليل لها العديد من الفوائد ‏لصحة الإنسان وفي هذا السطور التالية سنتعرف على هذه الفوائد‎. ‎

فوائد ممارسة الرياضة ليلاً يمكن إيجازها بما يأتي: ‏‎ ‎تساعد التمارين الرياضية ليلاً على التخلص من ‏حالات الأرق، وتحسين حالة النوم وإخراج الطاقة السلبية من الجسم كما أنّ لها أثراً واضحاً في زيادة ‏الشعور بالإسترخاء. تجدد الطاقة، وتحد من الخمول والكسل. تقدم الترفيه المجاني والمتعة للشخص. ‏تخفض نسبة الإجهاد، وتعدّل المزاج، كما تساعد على التخلص من التوتر والقلق. تساعد على التخلص ‏من السعرات الحرارية من الجسم. تحسن قوة العضلات، وتحفز الهرمونات التي تساعد على نمو ‏العضلات. تساعد على الحرص على الحمية الغذائية. تساعد على الإستيقاظ بنشاط في اليوم التالي.‏

أما التمارين الرياضية الليلية، فهي، أولاً تمرين المشي: وهو من التمارين الرياضية الليلية المهمة لجسم ‏الإنسان، إذ يتم المشي مع إستقامة الظهر، وتجنب الإمالة إلى الأمام أو للخلف ويكون وقت التمرين ‏نصف ساعة يومياً. ‏

ثانيا تمرين الركض: يعد الركض ليلاً من التمارين الرياضية التي تتضمن مشاركة عدد كبير من العضلات ‏لإداء هذه الرياضة، حيث يمكن الركض في مساحات واسعة أو في المكان نفسه النشاط والحيوية لجسم ‏الإنسان، كما يمكن التناوب بين الركض والمشي‎.‎‏.‏

وللتغذية السليمة في الرياضة الليلية دورا مهما، إذ تعد التغذية من الأمور المهمة لأداء التمارين ‏الرياضية الليلية بشكل مناسب، كما يتم تناول وجبات الطعام قبل وقت التمرين بساعتين أو ثلاث ساعات ‏تقريباً، ويفضل تناول الأغذية الغنية بالنشويات والسعرات الحرارية غير الضارة لتزويد الجسم بالطاقة ‏اللازمة لأداء التمارين، كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة كاملة الدّسم، لأنّها قد تسبب الثقل والشعور ‏بالغثيان والتعب، ولهذه الأسباب أثبت المختصون أنّ الفاكهة بجميع أنواعها سواء الطازجة، أم المجففة ‏وحبوب القمح من أفضل الأغذية التي يجب تناولها قبل التمرين الليلي.‏

ملاحظة: يفضل عدم ممارسة الرياضة على معدة ممتلئة؛ وذلك لتفادي الشعور بالغثيان، كما أنّ الالتزام ‏بممارسة الرياضة يومياً لمدّة أسبوعين سيصبح عادة يصعب الابتعاد عنها.‏

‏* مدربة لياقة بدنية وإيروبيك‏