علاء عباس يشارك في مبادرة الاتحاد الآسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يشارك نجم كرة القدم العراقي علاء عباس في الحلقة الجديدة من حملة “إيقاف سلسلة المرض” والتي تهدف لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، حسبما أفاد موقع الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة أطلق هذه الحملة ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع السكان فى كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتشهد هذه الحلقة حضور 3 دول للمرة الأولى؛ حيث يشارك إلى جانب عباس كل من قائد منتخب المالديف أكرم عبد الغني، وقائدة منتخب تيمور الشرقية نيلدا رومانا.

وتحمل هذه الحملة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي.

وشهد أول أسبوعين من هذه الحملة مبادرة أكثر من 100 نجم وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسلة مرض كوفيد 19، الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، حسبما أكد موقع الاتحاد.

وقال علاء عباس لاعب نادي الكويت الكويتي، والذي سجل هدفه الدولي الأول عندما فاز العراق على اليمن 3 / صفر في كأس آسيا 2019 بالإمارات: “هذا الوباء ليس فقط تحديا استثنائيا، إنه كارثة إنسانية، وهو يؤكد أننا جميعا مترابطون، وأن تصرفات الشخص الواحد تؤثر على الآلاف“.

وأضاف: “حماية الآخرين وإنقاذ الأرواح يجب أن يكون محور تركيزنا، لأنه الطريقة الأفضل لضمان مستقبل أفضل لنا كمجتمع عالمي واحد، وذلك عبر كسر سلسلة انتشار المرض“.وأوضح اللاعب: “الجميع، سواء في المدن أو القرى، مهددون بهذا الوباء“.

وتابع “أرجو كل من يخضع للحجر الصحي أن يبقى في منزله ويحافظ على هدوئه ويقوم بدوره لمساعدة أبطال الخطوط الأمامية في الخدمات الصحية من تأدية عملهم بأفضل صورة ممكنة”.