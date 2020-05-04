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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صالح سدير: تجربة الأحتراف في الزمالك كانت مفيدة

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال النجم الدولي السابق، صالح سدير، ان تجربته الأحترافية في مصر كانت مفيدة، مضيفا: استفدت منها، خاصة أنها كانت أول تجربة احتراف لي خارج العراق، عام 2004 بعد أولمبياد أثينا، وأعتقد أن هناك أمور أثرت على ظهوري بالمستوى المطلوب على رأسها أنني لم أكن أعلم الاحتراف الحقيقي وقتها.ولو جاءت تجربة الزمالك بعد فترة من التجارب، لاستفدت أكثر وظهرت بمستوى أفضل.

وعن اسباب عدم ظهوره بشكل متواصل مع الزمالك، اوضح سدير بالقول: بالضبط كانت لي معاناة، حازم إمام كان أحد أسباب معاناتي في الزمالك، فقد كان صاحب الخبرات ونجم الفريق الأول وأحد أفضل اللاعبين في المنطقة العربية، وكنت لاعبا صغير السن ومنافسا له في أوج تألقه، وبالتالي كان من الصعب الحصول على فرصة المشاركة باستمرار في وجوده.

واضاف أنا فخور بمشواري في لبنان وأعتقد أنني قدمت مستويات رائعة هناك وحققت كل شيء مع نادي الأنصار وحصلت على لقب أفضل لاعب 3 مواسم في الفترة بين 2005 إلى 2008، وحصدنا العديد من البطولات كما أن تجربتي في العهد كانت جيدة جدا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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