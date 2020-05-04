خلال بثّ مباشر كان يقوم به النجم العالمي ​جاستين بيبر​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فوجئ بالممثل الكويتي ​ناصر عباس​ يستحوذ على التعليقات بشكل كبير طالباً منه مشاركته الغناء، ما دفع بيبر إلى الطلب منه التوقف عن التعليق لكي يترك مجالاً لغيره، ويستطيع أن يقرأ ما يكتبه المعلقون الآخرون. لكن عباس لم يستجب لطلب بيبر، وإستمر بالتعليق، الأمر الذي أغضب بيبر قائلاً له :”صديقي ناصر عباس توقف عن الكتابة لأنني لا أستطيع أن أرى أي شخص آخر”، ولكن من دون جدوى أيضاً، وإنفجر بيبر غاضباً بالقول :”أيها الأحمق.. توقف يا أخي.. أنا لن أغني معك يا أخي. أنا أسف.. ولذلك توقف عن الكتابة رجاء لأنك تفسد الأمر على الجميع.