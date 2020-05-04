  • الإثنين , 4 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جاستين بيبر

الصفحة الأخيرة
التعليقات على جاستين بيبر مغلقة
17 views

خلال بثّ مباشر كان يقوم به النجم العالمي ​جاستين بيبر​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فوجئ بالممثل الكويتي ​ناصر عباس​ يستحوذ على التعليقات بشكل كبير طالباً منه مشاركته الغناء، ما دفع بيبر إلى الطلب منه التوقف عن التعليق لكي يترك مجالاً لغيره، ويستطيع أن يقرأ ما يكتبه المعلقون الآخرون. لكن عباس لم يستجب لطلب بيبر، وإستمر بالتعليق، الأمر الذي أغضب بيبر قائلاً له :”صديقي ناصر عباس توقف عن الكتابة لأنني لا أستطيع أن أرى أي شخص آخر”، ولكن من دون جدوى أيضاً، وإنفجر بيبر غاضباً بالقول :”أيها الأحمق.. توقف يا أخي.. أنا لن أغني معك يا أخي. أنا أسف.. ولذلك توقف عن الكتابة رجاء لأنك تفسد الأمر على الجميع.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة