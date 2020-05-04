هند صبري تشارك متابعيها تجاربهم مع كورونا على يوتيوب

الصباح الجديد-وكالات:

أطلقت النجمة هند صبري اليوم على قناة Tayarah Play على اليوتيوب، أولى حلقات برنامجها الجديد “مش مسلسل هند صبري”، وقامت بتصويره من داخل منزلها التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا. في تعاون هو الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة “طيارة” التي شاركت بتأسيسها منذ عدة سنوات، ويشارك معهما شركة رايم برودكشنز-رامي السكري.

وقالت هند صبري في مقدمة الحلقة الأولى إنها كانت تخطط للمشاركة في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل جديد ولكن توقف التصوير بسبب فيروس كورونا، ولهذا قررت أن تشارك جمهورها أحاسيسها ومشاعرها ويومياتها في فترة العزل الصحي، بحوار مع اشخاص كانت لديهم مناسبة مهمة في العام 2020 ولم تحدث بسبب كورونا.

الحلقة الأولى كانت تواصلًا بين هند والعروسين محمد عيد وفرح عمارة، حالت كورونا دون إقامة حفل زفاف أو شهر عسل لهما، حيث عقدا القران في شهر سبتمبر من العام الماضي وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف في شهر أبريل ولكن تم تأجيله بسبب قرار حظر التجمعات، وقدمت لهما هند مفاجأة تتمثل في دخول النجم “أبو” معهم في المحادثة.

جدير بالذكر أن شركة طيارة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغانٍ وإعلانات وبرامج، قدمت عدة إنتاجات ناجحة، مثل أغنية “سقفة وسنة بنودعها” وبرنامج “إلعب يا نجم”. أما شركة رايم برودكشنز، فمتخصصة في إنتاج وكتابة المحتوى للبرامج والإعلانات وأشهر ما قدمته من برامج “الفرنجة” لشيكو وهشام ماجد وفهمي، وبرنامج “الفاميليا” لأحمد امين.