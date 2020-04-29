التطبيعية وأمانة بغداد يبحثان تخصيص قطعة أرض لمقر اتحاد الكرة الجديد

وسط موافقة وتعاون تام بين الجانبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

التقى رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اياد بنيان امين العاصمة الدكتورة ذكرى علوش في مقرها ، للتباحث بشأن تخصيص قطعة الارض لبناء المقر الجديد للاتحاد من المنحة المالية للفيفا ، وحضر اللقاء الامين العام للاتحاد المهندس محمد فرحان.

وقال بنيان: ان علوش ابدت الموافقة و التعاون التام لايجاد الارض المناسبة التي يشيد عليها مقر الاتحاد والمركز التخصصي الذي يشمل ملاعب عدة وقاعات، وتحويل ملكيتها الى اتحاد الكرة، تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بواقع كرتنا، ورغبتها في المساهمة بتقديم الدعم الواسع لتحقيق الاهداف المرسومة.

واضاف: ان اللقاء اتسم بالايجابية وطرح الافكار الهادفة والناضجة لتذليل المعوقات والوصول الى قواسم مشتركة بين الاتحاد وامانة بغداد لاكمال مشروع بناء المقر الجديد.

وأوضح بنيان نقدم فائق شكرنا للدكتورة امين بغداد ذكرى علوش لما شاهدناه من حسن الاستقبال والحفاوة البالغة وسعيها الجاد لفتح افاق التعاون مع اتحاد الكرة.

واختتم بالقول إن الهيئة التطبيعية ماضية حسب المنهاج بمهمتها لتثبيت مرتكزات عملها والتي شكلت على أساسها حتى ينبثق مجلس إلادارة الجديد المنتخب، وفقا للنظام الداخلي العادل الذي يتوافق مع تطلعات الجماهير التي تتطلع لحقبة جديدة تعيد كرة العراق لجادة الإنجازات.

جدير بالذكر ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عقدت السبت، اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة اياد بنيان وجميع الاعضاء والامين العام عبر الدائرة الالكترونية.

وتم اتخاذ العديد من المقررات : تسمية الزميل هشام محمد ابراهيم ناطقا اعلاميا للهيئة، وطه عبد حلاته رئيسا للجنة الامنية ،والدكتورة ازهار محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء عقود جميع العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23.

وستعقد الهيئة التطبيعية في الايام المقبلة اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز لمناقشة العديد من القضايا المهمة .

كما، تؤكد اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ان قراراتها تتخذ عن طريق المناقشة والتشاور بين اعضائها، ولا مجال مطلقا للاستئثار بالقرار في عمل اللجنة، وسبق أن تم التأكيد عبر اكثر من بيان للجنة عبر تواصل اجتماعاتها الحالية بأن المكتب الإعلامي للاتحاد ومواقعه الرسمية هو المصدر الرئيسي والوحيد لأخبار وقرارات الهيئة التطبيعية، وان ما يثار هنا وهناك من تكهنات واخبار بعيدة عن الصحة ولا مجال لرسميتها وصدقيتها إلا عبر ماينشر عن المكتب الإعلامي والمواقع الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم.. مع فائق المحبة والاحترام للجميع.