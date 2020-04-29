الاسهم الاوروبية تقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

الصباح الجديد _ وكالات :

اقتربت الأسهم الأوروبية امس الثلاثاء من أعلى مستوى في أسبوعين بعدما تفوق تأثير نتائج أعمال قوية من شركات تشمل نوفارتس ويو.بي.إس على تراجع أسعار النفط وسهم ووايركارد.

وبحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعدما أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف نيسان يوم الاثنين إذ تعتزم العديد من البلدان تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6% حيث هوت أسعار النفط في ظل مخاوف من تناقص قدرات تخزين الخام في أنحاء العالم.

وتراجع سهم بي.بي ومقرها لندن 1.8% حيث تتوقع الشركة انخفاض هوامش التكرير في الربع الثاني فيما هوت أرباح الربع الأول بمقدار الثلثين بسبب تضرر الطلب على النفط بفعل أزمة فيروس كورونا.وسجل سهم شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية أكبر انخفاض حيث هوى بنسبة 21.3% بعدما نشرت الشركة نتائج تحقيق أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للتدقيق.وتلقى القطاع المصرفي الأوروبي المتعثر بعض الدعم من سهم يو.بي.إس الذي زاد 4.3% بعدما سجل البنك 40% زيادة في أرباح الربع بين كانون الثاني وآذار.وارتفع سهم نوفارتس واحدا بالمئة بعدما أكدت الشركة على أهدافها لعام 2020 حيث دفعت جائحة كورونا المرضى لتخزين أدويتهم مقدما.