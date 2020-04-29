  • الأربعاء , 29 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الأمم المتحدة تدعو لرسم خارطة اقتصاد ما بعد كورونا

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد _ وكالات :
دعت الأمم المتحدة، الحكومات إلى التحرك لرسم خارطة اقتصاد ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة صعوبة العودة إلى»الوضع الطبيعي السابق.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها أنها «وضعت خارطة طريق لتحسين الاقتصادات وإنقاذ الوظائف في مرحلة كورونا».
وذكر البيان أن «كورونا سبب ركودا اقتصاديا تاريخيا مع تسجيل أعلى مستويات من البطالة، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة ضربت بشدة البلدان الأكثر فقرا». وأضاف: «تحتاج المجتمعات والاقتصادات إلى مسار أفضل وأكثر استدامة… يختلف عن الوضع الطبيعي السابق». وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و43 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 915 ألفا، وفق موقع «worldometer» المتخصص برصد ضحايا الفيروس

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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