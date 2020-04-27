مقررات جديدة للهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم

في اجتماعها الدوري السابع

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة إياد بنيان وجميع الأعضاء والأمين العام عبر الدائرة الإلكترونية.. وتم اتخاذ العديد من المقررات : تسمية الزميل هشام محمد إبراهيم ناطقا إعلاميا للهيئة، وطه عبد حلاته رئيسا للجنة الأمنية ،والدكتورة أزهار محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إلغاء عقود جميع العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23.

وستعقد الهيئة التطبيعية في الايام المقبلة اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز لمناقشة العديد من القضايا المهمة.

وسبق للهيئة التطبيعية، انب عقدت سلسلة اجتماعات، خرجت بجملة من القرارات التي تتعلق بهيكلية وتنظيم لجان الاتحاد كافة، وهي كالآتي:أولاً : تقرر تسمية السيد الدكتور (شامل كامل محمد) رئيس اللجنة الفنية والتطوير، وعضوية كل من السادة : الخبير داود سلمان العزاوي ود. أكرم عبد الواحد محمد أمينود. ذوالفقار صالح عبدالحسين ووسام نجيب صليوة، ورافد سالم.

ثانياً : أ- تقرر تسمية الدكتور (علاء عبدالقادر نعمة) رئيس لجنة الحكام المركزية، وعضوية كل من السادة : محمد سليم ورعد سليم وحازم حسين وحمود نور الدين ودمحمد كاظم عرب واحمد خضير وسيروان سلمان وسبهان احمد.

ب- تسمية السيد (كاظم عودة) مديراً لدائرة الحكام، وعضوية كل من السادة :د سمير مهنا ود نجاح رحم وتتضمن اللجنة الرئيسية عدة أقسام، وتشرف عليها مجموعة من الحكام، وتشمل :أ‌- القسم الفني، ويتألف من :كاظم عودة ود سمير مهنا ود محمد كاظم عرب ود نجاح رحم.

ب‌- القسم البدني، ويتألف من السادة :سمير شبيب واحمد عبد الحسين ونجم عبود وأرسلان قادر.

ج- تقرر تسمية السيد (طارق عبد الحافظ) رئيس القسم التقني والإداري والمالي للجنة الحكام، وعضوية كل من السادة: لؤي صبحي أديب وعماد عبد الرزاق وعباس عبد الكريم وتقني فني تسند الى شخص محترف لاحقاً .

د- قسم المراحل السنية، مدرسة الحكام، وتتألف من السادة : شاكر محمود علوان ود محمد غني وخليل إبراهيم وعبد الكاظم حسن.

ثالثاً : تقرر تسمية الدكتور (محمد قحطان) رئيسا لهيئة التراخيص، وعضوية كل من السادة :د حسين فلامرز ود مهند قاسم زغير ورياض عدنان الحيدري.. رابعاً : تقرر تسمية السيد (يوسف فعل ضمد) مديراً للدائرة الاعلامية في اتحاد الكرة .

خامساً : إلحاقاً بمحضر الاجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 13/4/2020 ، تقرر أن يكون الدكتور (أسعد لازم علي) والدكتور (أحمد محمد علي كامل) ضمن اللجنة الخاصة لمراجعة وصياغة النظام الأساس للاتحاد العراقي المركزي والاتحادات الفرعية وروابط (الحكام – المدربين – اللاعبين الدوليين)، وبذلك يكون جميع أعضاء الهيئة التطبيعية في اللجنة حسب توجيهات الاتحاد الدولي.

سادساً : الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الإلكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي بعد رفع الحظر ان شاء الله.