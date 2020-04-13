  • الإثنين , 13 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مارسيل خليفة

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كشف الفنان اللبناني ​مارسيل خليفة​ شفاء إبنه رامي من ​فيروس كورونا​، بعد إصابته به خلال الفترة الماضية، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّق قائلاً: “كم نحبّكم إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه “البسيطة” أقول لكم: البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني “رامي” أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني”.

وأضاف: “بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتدّ بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنّا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء، دواء “الحب” الممزوج بالموسيقى”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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