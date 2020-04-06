  • الإثنين , 6 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ليلى علوي

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نُقل رجل الأعمال المصري ​منصور الجمال​، طليق الممثلة المصرية ​ليلى علوي​، إلى أحد مستشفيات العزل الصحي، بعد تعرّضه لأزمة صحية خطيرة، بدأت بشعوره ببعض أعراض الإنفلونزا، لكن الأمر تطور بشكل سريع لإلتهاب رئوي حاد، وبعد ذلك أصبح إشتباه بالإصابة ب​فيروس كورونا​. وينتظر الجمال نتيجة التحاليل، التي ستكشف إذا ما كان مصاباً بفيروس كورونا، أم أنها مجرد إنفلونزا.

وكان الجمال كثير السفر خلال الفترة الماضية قبل تفشي الفيروس، إذ تواجد ببعض الدول الأوروبية، التي أصبحت معدلات الإصابة بها عالية للغاية. و لم تكشف علوي عن أي رد فعل، بعد إنتشار خبر نقل طليقها إلى أحد مستشفيات العزل الصحي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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