رئيس كتلة تحالف القوى يطالب بمنح الكوادر الطبية قدماً وظيفياً لمدة سنة

بغداد-الصباح الجديد:

طالب رئيس كتلة تحالف القوى النيابية، رعد الدهلكي، امس الاحد، بمنح الكوادر الطبية بمختلف عناوينها الوظيفية، قدما وظيفيا لمدة عام واحد واستثنائها من التعليمات الوزارية المعمول بها لجهودها في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الوقت الذي يحاول الجميع الابتعاد وتحاشي المناطق التي تظهر فيها علامات واشارات لوجود وباء كورونا، فاننا نجد الكوادر الطبية تسارع لدخولها في معركة شرسة وتضحيات كبيرة تقوم بها تلك الكوادر لاحتواء وباء كورونا”.

وأضاف “اننا في الوقت الذي نثني فيه على تلك الجهود والتضحيات الكبيرة فاننا نشدد على اهمية دعم تلك الكوادر بكل ما هو مستطاع ماديا ومعنويا للعبور من الازمة والوصول الى بر الامان”.

واكد الدهلكي ان “الكوادر الطبية، قدمت مثالا للتفاني بالعمل رغم تواضع الامكانيات، وكانت لتلك التضحيات النتائج الايجابية في بقاء العراق ضمن المستوى الامن عالميا لانتشار الوباء، رغم ان دولا متقدمة بالمجال الطبي رفعت راية الاستسلام بوجه هذا الوباء الفتاك والشرس، لكننا ولله الحمد كنا وما زلنا وسنبقى بجهود تلك الكوادر قادرين على تجاوز المحنة كما تجاوزنا شبح الارهاب والصراعات الطائفية والحروب”.

ودعا الى “منح الكوادر الطبية بمختلف عناوينهم الوظيفية، قدم عام واحد واستثنائهم من التعليمات الوزارية المعمول بها، نظرا للجهود والتضحيات التي تقوم بها تلك الكوادر في الخط الاول لاحتواء وباء كورونا”.