وزير الصحة: تمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان المقبل ونهاية الازمة في حزيران

بغداد- الصباح الجديد :

اعلن وزير الصحة جعفر علاوي، ان حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل من اجل تقليل الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان شهر حزيران القادم يفترض ان يكون نهاية ازمة كورونا.

وذكر الوزير في تصريح متلفز ان “يوم غد سيشهد البدء باجراءات ميدانية لفحص الاهالي في مدينة الصدر والكمالية والشعلة”.

واضاف ان “عمليات المسح الميداني ستشمل أولا الأحياء الشعبية المكتضة بالسكان”.وبين ان “حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل”.

ولفت الى ان “شهر حزيران القادم من المفترض ان يكون نهاية أزمة كورونا في حال التزم العراقيين بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية”. وشدد علاوي على اهمية استمرار حملات التكافل الاجتماعي التي تؤمن القوت العاجل لأصحاب الدخل المحدود”.