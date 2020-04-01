  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • وزير الصحة: تمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان المقبل ونهاية الازمة في حزيران

وزير الصحة: تمديد حظر التجوال لغاية 19 نيسان المقبل ونهاية الازمة في حزيران

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

اعلن وزير الصحة جعفر علاوي، ان حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل من اجل تقليل الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان شهر حزيران القادم يفترض ان يكون نهاية ازمة كورونا.

وذكر الوزير في تصريح متلفز ان “يوم غد سيشهد البدء باجراءات ميدانية لفحص الاهالي في مدينة الصدر والكمالية والشعلة”.

واضاف ان “عمليات المسح الميداني ستشمل أولا الأحياء الشعبية المكتضة بالسكان”.وبين ان “حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل”.

ولفت الى ان “شهر حزيران القادم من المفترض ان يكون نهاية أزمة كورونا في حال التزم العراقيين بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية”. وشدد علاوي على اهمية استمرار حملات التكافل الاجتماعي التي تؤمن القوت العاجل لأصحاب الدخل المحدود”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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